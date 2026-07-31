Estão abertas, até 14 de agosto, as inscrições para a 19ª Olimpíada Ibero-americana de Biologia (OIAB), uma competição voltada a estudantes do Ensino Médio e pré-universitários que vai ocorrer entre 30 de agosto e 5 de setembro na cidade de São Paulo, sediada pelo Instituto Butantan.A OIAB recebe delegações, formadas por até quatro alunos e dois professores, de 14 países das Américas Central e Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru e República Dominicana) e da Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppEste ano, o Brasil recebe a Olimpíada pela terceira vez, sendo a primeira vez que o estado de São Paulo e o Instituto Butantan, que é referência internacional em pesquisa científica, organizam o evento.“O Brasil volta a ser a casa da competição depois de uma década, e não haveria ambiente mais inspirador para esses estudantes do que um centro que respira ciência, inovação e saúde pública diariamente", destaca Sonia Andrade, coordenadora da Olimpíada Brasileira de Biologia e pesquisadora do Instituto Butantan, em nota enviada ao DN Brasil..O Instituto Butantan, que já realiza, desde 2017, a Olimpíada Brasileira de Biologia, vai aproveitar a OIAB para dar mais impulso a uma ambição internacional na área da educação. "Queremos proporcionar uma experiência inesquecível de aprendizado e integração cultural para todas as delegações. Sediar esta edição fortalece nossa candidatura para que o Brasil seja a sede da Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) em 2030”, explica Sonia Andrade.Sobre a competiçãoA Olimpíada Ibero-americana de Biologia teve a sua primeira edição em 2007, no México, e tem como objetivo fomentar entre jovens o interesse pela pesquisa científica e pelas ciências biológicas, reconhecer o desempenho acadêmico dos estudantes e proporcionar vivências culturais com os intercâmbios entre as delegações.Durante uma semana, os participantes realizam duas provas teóricas e três provas experimentais. Além dos exames individuais, há ainda a formação de grupos para uma gincana científica para resolução de desafios, com prêmios especiais.Além da parte acadêmica, os alunos também participam da Noite de Talentos, um momento dedicado à apresentação de elementos culturais de cada país de origem das delegações..Na edição de 2025, realizada na Colômbia, Brasil e Portugal tiveram resultados históricos. A delegação brasileira conquistou o primeiro lugar geral na competição, além de duas medalhas de ouro, uma de prata e um aluno reconhecido como Top Gold, por ter tido a nota mais alta entre os concorrentes. Já os portugueses também tiveram o seu melhor resultado de sempre, conquistando uma medalha de ouro e três medalhas de prata.A competição é sempre conduzida em espanhol e português e é organizada de forma voluntária por professores de universidades e escolas de Ensino Médio.Acesse aqui o site do Instituto Butantan para mais detalhes e informações sobre as inscrições..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa abre inscrições para alunos estrangeiros e aceita nota do ENEM.Cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “A escola é um lugar que precisa receber atenção no combate ao racismo e à xenofobia”