Edição de 2025 da Olimpíada Ibero-americana de Biologia foi realizada na Colômbia. Brasil e Portugal tiveram resultados históricos.
Edição de 2025 da Olimpíada Ibero-americana de Biologia foi realizada na Colômbia. Brasil e Portugal tiveram resultados históricos.Site do Instituto Butantan
Educação

Realizada no Brasil, Olimpíada Ibero-americana de Biologia está com inscrições abertas

Competição para estudantes vai ser sediada pelo Instituto Butantan, com delegações de 14 países das Américas Central e do Sul, Portugal e Espanha. Em 2025, brasileiros e portugueses foram destaque.
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Estão abertas, até 14 de agosto, as inscrições para a 19ª Olimpíada Ibero-americana de Biologia (OIAB), uma competição voltada a estudantes do Ensino Médio e pré-universitários que vai ocorrer entre 30 de agosto e 5 de setembro na cidade de São Paulo, sediada pelo Instituto Butantan.

A OIAB recebe delegações, formadas por até quatro alunos e dois professores, de 14 países das Américas Central e Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru e República Dominicana) e da Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha.

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Este ano, o Brasil recebe a Olimpíada pela terceira vez, sendo a primeira vez que o estado de São Paulo e o Instituto Butantan, que é referência internacional em pesquisa científica, organizam o evento.

“O Brasil volta a ser a casa da competição depois de uma década, e não haveria ambiente mais inspirador para esses estudantes do que um centro que respira ciência, inovação e saúde pública diariamente", destaca Sonia Andrade, coordenadora da Olimpíada Brasileira de Biologia e pesquisadora do Instituto Butantan, em nota enviada ao DN Brasil.

Delegação brasileira na OIAB de 2025, na Colômbia, teve resultados histórico.
Delegação brasileira na OIAB de 2025, na Colômbia, teve resultados histórico.Instituto Butantan

O Instituto Butantan, que já realiza, desde 2017, a Olimpíada Brasileira de Biologia, vai aproveitar a OIAB para dar mais impulso a uma ambição internacional na área da educação. "Queremos proporcionar uma experiência inesquecível de aprendizado e integração cultural para todas as delegações. Sediar esta edição fortalece nossa candidatura para que o Brasil seja a sede da Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) em 2030”, explica Sonia Andrade.

Sobre a competição

A Olimpíada Ibero-americana de Biologia teve a sua primeira edição em 2007, no México, e tem como objetivo fomentar entre jovens o interesse pela pesquisa científica e pelas ciências biológicas, reconhecer o desempenho acadêmico dos estudantes e proporcionar vivências culturais com os intercâmbios entre as delegações.

Durante uma semana, os participantes realizam duas provas teóricas e três provas experimentais. Além dos exames individuais, há ainda a formação de grupos para uma gincana científica para resolução de desafios, com prêmios especiais.

Além da parte acadêmica, os alunos também participam da Noite de Talentos, um momento dedicado à apresentação de elementos culturais de cada país de origem das delegações.

Delegação de Portugal obteve o seu melhor desemprenho entre todas as participações na OIAB na edição de 2025.
Delegação de Portugal obteve o seu melhor desemprenho entre todas as participações na OIAB na edição de 2025.Facebook Ordem dos Biólogos

Na edição de 2025, realizada na Colômbia, Brasil e Portugal tiveram resultados históricos. A delegação brasileira conquistou o primeiro lugar geral na competição, além de duas medalhas de ouro, uma de prata e um aluno reconhecido como Top Gold, por ter tido a nota mais alta entre os concorrentes. Já os portugueses também tiveram o seu melhor resultado de sempre, conquistando uma medalha de ouro e três medalhas de prata.

A competição é sempre conduzida em espanhol e português e é organizada de forma voluntária por professores de universidades e escolas de Ensino Médio.

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