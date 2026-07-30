A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) abriu as candidaturas para as graduações em Medicina e Nutrição para alunos internacionais. O período de inscrições vai até o dia 14 de agosto.O curso de medicina da FMUL tem duração de seis anos, é chamado de Mestrado Integrado em Medicina, por seguir as diretrizes do Acordo de Bolonha, e confere aos concludentes dois graus europeus: o de licenciado e o de mestre. No entanto, é equivalente no Brasil apenas a uma graduação em Medicina.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppPara o ano letivo 2026/2027, que vai começar no mês de setembro, a FMUL disponibiliza 11 vagas aos alunos internacionais para o curso de Medicina. Para o curso de Nutrição são duas.Para se candidatar, os brasileiros devem ter o diploma de conclusão do Ensino Médio e a nota do ENEM, mínima de 700 em cada prova. Caso o candidato já tenha estudado em Portugal, é preciso ter o diploma de conclusão do Ensino Secundário (equivalente ao Ensino Médio).Seleção e valoresA primeira etapa é a submissão de todos os documentos exigidos na plataforma da faculdade e o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de 100 euros (584 reais). As candidaturas vão ser avaliadas por um júri e os alunos recebem notas. Os mais bem classificados passam para a segunda fase, uma entrevista, que poderá ser feita por videochamada e também vale pontos para a nota final.As taxas de matrícula e inscrição ainda vão ser definidas, mas os valores das propinas, como são chamadas as anuidades em Portugal, já estão disponíveis. No curso de Medicina, a propina para um aluno internacional é de 18 mil euros por ano, cerca de 106 mil reais. Já o ano do curso de Nutrição custa 11 mil euros, mais de 64 mil reais. No ato da matrícula, além das taxas é preciso pagar 30% do valor total, com o restante sendo pago ao longo de dez meses.Seguindo o Estatuto do Estudante Internacional, a FMUL pratica valores muito mais altos para quem vem de fora do que os que são pagos pelos estudantes nacionais. O estatuto define regras para o ingresso de alunos estrangeiros no Ensino Superior em Portugal e permite cobranças diferentes. Um aluno português, em qualquer curso, paga 697 euros por ano (4.076 reais).É possível pagar o mesmo?Sim, existem algumas exceções que possibilitam que um estudante brasileiro pague os mesmos valores que um estudante português. Por exemplo:Se já tiver o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres no ato da inscrição. Caso seja emitido em algum momento ao longo do curso, os valores não serão alterados.Se tiver, também, nacionalidade de um outro país europeu.Se for familiar de cidadãos portugueses ou de cidadãos da União Europeia.Se tiver mais de dois anos consecutivos de autorização de residência regularizada em Portugal.Consulte aqui as informações relativas ao curso de Nutrição.Consulte aqui as informações relativas ao curso de Medicina..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Quer concluir os estudos? Encceja Exterior divulga edital e todas as datas para a prova de 2026.Acordo entre Brasil e Portugal vai facilitar equivalência de estudos escolares. O que muda?