Duetos promove edição especial sobre experiências de mulheres negras em Portugal
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Duetos promove edição especial sobre experiências de mulheres negras em Portugal

Encontro acontece na Greta Livraria, em Lisboa, nesta terça-feira (24) e reúne Carolina Coimbra, Cleidi Pereira e Thaís de Campos.
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O projeto Duetos - Diálogos Além-Mar realiza, nesta terça-feira (24), uma edição especial dedicada à representatividade feminina, com foco nas experiências de mulheres negras em Portugal. A conversa reúne a socióloga Carolina Coimbra e a jornalista e escritora Cleidi Pereira, com moderação da atriz e diretora Thaís de Campos, abordando temas como o parto e o trabalho de limpeza.

O encontro está marcado para as 19h, na Greta Livraria, em Lisboa, e também terá transmissão online pelo YouTube do Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE), responsável pela iniciativa. A proposta integra a programação cultural do projeto, que promove diálogos entre brasileiros e portugueses sobre temas contemporâneos.

As participantes

Carolina Coimbra é licenciada em Sociologia e pós-graduada em Sociologia da Família, Educação e Políticas Sociais pelo ISCTE, onde atualmente cursa mestrado. É também fundadora da associação SaMaNe, voltada à saúde de mães negras e racializadas em Portugal. Já Cleidi Pereira é jornalista e escritora, autora de obras como Entre a cruz e a espada: a (des)penalização do aborto na América Latina e Travessias – Poemas Sobre o Partir(se), além de doutoranda em Sociologia no ISCTE.

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A moderação será de Thaís de Campos, atriz e diretora com trajetória no audiovisual em Portugal e no Brasil. Fundadora da escola Arte 6 – Escola de TV, Cinema e Teatro, em Lisboa, dirigiu produções para canais como SIC e GNT, incluindo programas e episódios de ficção e entretenimento.

Segundo a organização, o Duetos utiliza o diálogo como ferramenta de integração, reunindo convidados dos dois países para discutir temas considerados urgentes. A participação é gratuita, mas limitada à capacidade do espaço. A Greta Livraria fica na Rua Palmira 66C, na região dos Anjos.

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