Projeto de brasileira em Portugal apoia estudantes e pesquisadores imigrantes na escrita científica

O percurso acadêmico em Portugal, especialmente para imigrantes, é marcado, dentre outros fatores, por uma pressão por produtividade, pela solidão e a falta de orientação prática nos processos de escrita. De olho nesse cenário, uma pesquisadora brasileira residente na terrinha resolveu, há seis anos, criar o projeto Virando a Página.Desde então, o projeto passou a atrair atrair mestrandos, doutorandos e jovens investigadores imigrantes que buscam apoio para lidar com as exigências da escrita científica e com o impacto emocional dessa etapa."A escrita acadêmica não precisa ser solitária; quando há comunidade, recursos e clareza, a página deixa de ser obstáculo", afirma Patrícia Anzini, criadora do projeto. "O objetivo é que cada investigador/a encontre autenticidade no seu texto e um ritmo sustentável, sem perder de vista a saúde mental e emocional que o percurso exige", acrescenta.Professora, investigadora e facilitadora de Biodanza na Academia, Anzini explica que o projeto combina técnica de escrita, consciência emocional e criação de comunidade. A proposta surgiu da necessidade de oferecer suporte a estudantes e investigadores que chegam às universidades portuguesas sentindo-se sobrecarregados, bloqueados ou sem acompanhamento adequado para concluir dissertações, teses e artigos científicos..De acordo com a investigadora, a metodologia do Virando a Página assenta em três pilares: ferramentas estilísticas de escrita, uso consciente das emoções e construção de uma rede de prática e partilha. A procura crescente de brasileiros recém-chegados a Portugal transformou o projeto também num espaço de integração cultural, ajudando-os a lidar com as especificidades da escrita em português europeu e com os desafios emocionais da vida académica fora do país de origem.Radicada em Portugal desde 2018, Patrícia Anzini tem formação em Letras pela Unesp, mestrado em Estudos Literários realizado entre Brasil e Canadá e doutoramento em Literatura Comparada pela Northwestern University, nos Estados Unidos. A criação do projeto foi inspirada na sua própria experiência de isolamento, precariedade e burnout ao longo do percurso académico, fatores que hoje orientam a construção de um ambiente mais acolhedor e sustentável para quem escreve ciência.O projeto de Anzini oferece treinos, workshops, retiros e mentoria individual em escrita científica, com atividades online e presenciais ao longo do ano. Informações sobre formatos de participação, calendário e inscrições estão disponíveis através do site oficial do projeto da pesquisadora, neste link.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.