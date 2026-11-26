Nos últimos dias, uma onda de desinformação sobre o visto de procura de trabalho tomou conta das redes sociais, principalmente no Instagram. Diversos influenciadores interpretaram de maneira incorreta um documento do Governo publicado no Diário da República (DR) nesta semana.Nas "Grandes Opções para 2026-2029", apresentadas pelo Governo no dia 21 de abril, aprovadas em outubro e promulgadas em novembro, constam objetivos para diversas áreas da administração pública. Entre elas está a imigração, que inclui a meta de contabilizar 50 concessões de vistos de procura de trabalho para profissionais altamente qualificados até o final de 2026.A informação foi interpretada como uma novidade e uma retomada dessa modalidade de visto. No entanto, não é isso que estabelece o documento do Governo. O diploma apresenta uma meta, mas não determina que ela será necessariamente alcançada nem estabelece uma obrigação de emitir 50 novos vistos até dezembro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O DN Brasil apurou, junto a fontes do Governo, que não há previsão de retomada dessa modalidade de visto, suspensa desde 23 de outubro de 2025 nos consulados portugueses. Para que os documentos voltem a ser emitidos, será necessário publicar primeiro uma portaria com as regras e as profissões abrangidas pela modalidade. Até o momento, porém, não há prazo para essa publicação. Essa portaria será realizada em articulação entre vários ministérios, como da presidência (que detém a pasta da imigração), do trabalho e dos negócios estrangeiros.A divulgação do documento que deu origem à interpretação ocorre a praticamente um mês do fim do ano, às vésperas de um período com vários feriados. Por isso, é provável que a meta não seja alcançada. O texto inclui ainda outras metas na área da imigração cujos prazos já terminaram.É o caso da revisão da Lei da Nacionalidade, cuja publicação neste documento do DRE estava prevista até 30 de junho de 2026. No entanto, isso ainda não ocorreu. A regulamentação foi aprovada pelo Conselho de Ministros em 29 de outubro, mas ainda não foi publicada. Na prática, quase seis meses após a entrada em vigor da lei, os pedidos de nacionalidade por tempo de residência continuam suspensos. As solicitações só poderão ser apresentadas após a publicação das novas regras relativas às provas de conhecimento e aos meios de subsistência.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal fecha de vez as portas para a imigração sem visto prévio.Nova regra para vistos no Brasil divide especialistas e preocupa imigrantes