Como estimular em crianças e jovens uma visão de mundo mais ampla e reflexiva? "Nós temos que nos afastar das redes sociais", afirma Silvia Finguerut, Coordenadora de Cultura e Sustentabilidade da FGV Conhecimento, em entrevista no videocast Radar DN Brasil.Arquiteta e considerada uma autoridade no Brasil em projetos na área cultural, Silvia entende que é preciso investimento num "processo educativo" que deve começar nas escolas. "Os professores, as famílias devem estimular as crianças e os jovens a não criarem essa dependência das telas. Elas devem ter uma educação para o uso das telas", avalia.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Lógico que, hoje em dia, ninguém vive sem as telas, mas nós devemos nos policiar e criar a cultura da vivência real. Então, visitar uma exposição de arte é totalmente diferente do que assistir um vídeo sobre um artista. Ler um livro é totalmente diferente do que assistir um filme. São duas linguagens completamente diferentes, cada uma com o seu valor, mas são experiências diferentes", completa a arquiteta..Um dos exemplos destacados pela especialista é o atual projeto de revitalização do centro histórico de Diamantino, cidade no estado do Mato Grosso que tem pouco mais de 20 mil habitantes, conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. Prédios tombados como patrimônio cultural, mas que estavam "praticamente abandonados", ganharam nova vida. Foram transformados em centro de gastronomia, biblioteca, espaços de formação."Foi uma das coisas mais bonitas que eu vivenciei recentemente, que, assim que a gente abriu as portas, as crianças ocuparam o espaço e parecia que aquilo sempre tinha existido na cidade", recorda Silvitia. "É muito emocionante e a gente vê o papel da cultura. E eu acho que é assim que a gente consegue seduzir os jovens e as crianças de ver que existe um mundo além daquela tela, que logo ao lado tem o livro".Para a especialista, são vivências reais que fazem com que "possamos enxergar os outros de forma igual, sem preconceitos. E é isso que faz com que a gente olhe para o outro ser humano com uma visão solidária e acolhedora, que é o que o mundo precisa hoje".O videocast Radar DN Brasil foi gravado durante o XIV Fórum de Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de junho, com apoio da Fundação Getúlio Vargas e da FGV Justiça. Acompanhe pelo site do DN Brasil e canais no YouTube e Spotify..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Em Lisboa, próximo presidente do STJ explica função do tribunal. "Farol da Lei Federal" no Brasil.Agora o Hexa vem? "Ancelotti formou um grande time, estamos fazendo a nossa parte", diz vice-presidente da CBF