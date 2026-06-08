Evento na Feira do Livro reúne DN Brasil e Consulado para debate sobre integração e combate à xenofobia

A Feira do Livro sedia nesta terça-feira, 9 de junho, uma conversa sobre integração e combate à xenofobia. A sessão será às 18h, na Praça Roxa do evento. A promoção é da livraria Saudade, que conta com um estande na feira e uma programação especial.O tema da conversa é "Relação Brasil e Portugal: iniciativas e projetos que promovem integração cultural e combatem xenofobia e racismo". Vão participar o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Alessandro Candeas, e a editora do DN Brasil, com mediação de Cristina Fontenele, escritora e colunista do jornal.O objetivo do painel é falar sobre as boas práticas de integração de imigrantes em Portugal e as ações de combate ao racismo e à xenofobia. Estes temas, inclusive, têm sido uma das prioridades da diplomacia brasileira no país.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Recentemente, o consulado promoveu o concurso "Amigos e Amigas do Brasil", nas escolas portuguesas. A participação dos estudantes foi um sucesso, com mais de 100 trabalhos inscritos.Para assistir à conversa "Relação Brasil e Portugal: iniciativas e projetos que promovem integração cultural e combatem xenofobia e racismo", a entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição prévia. Todos são convidados a participar..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil marca presença na Feira do Livro de Lisboa; veja os destaques da programação.Cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “A escola é um lugar que precisa receber atenção no combate ao racismo e à xenofobia”