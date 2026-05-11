Concurso "Amigos e Amigas do Brasil" recebe mais de 100 trabalhos inscritos

Mais de 100 trabalhos foram inscritos na primeira edição do concurso "Amigos e Amigas do Brasil", promovido pelo Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Como as produções precisam ter pelo menos dois estudantes, mais de 200 alunos estão envolvidos na iniciativa de integração e de combate à xenofobia.No total, foram inscritas 31 redações, 14 vídeos e 62 desenhos. A maior participação foi de alunos da 5ª à 8ª série. O concurso reúne participantes de escolas de Lisboa, Cascais, Coimbra, Moita, Vila do Conde, Leiria, Porto, Belmonte, Almada, Ansião, Porto de Mós e Santa Maria da Feira. A freguesia de Benfica, em Lisboa, teve a maior participação.Agora, o júri vai escolher os melhores trabalhos até 25 de maio. Depois, será realizada a entrega da premiação. Os seguintes critérios serão avaliados: adequação ao tema; qualidade técnica e artística; criatividade; impacto positivo da mensagem; conhecimento sobre o Brasil e o povo brasileiro; e promoção da amizade entre Brasil e Portugal, incluindo convergências históricas e culturais. Também será considerada a valorização da interculturalidade, da integração e do combate à xenofobia e à discriminação racial.A premiação será de 500 euros para cada grupo classificado em primeiro lugar, 250 euros para o segundo lugar e 80 euros para o terceiro. Os prêmios serão concedidos em ambas as categorias, totalizando seis grupos vencedores.O valor da premiação será dividido igualmente entre os integrantes de cada grupo vencedor. Os três professores que obtiverem o maior número de grupos inscritos no concurso ganharão uma viagem ao Brasil, com passagens aéreas e hospedagem incluídas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Miúdos da Ponte e o concurso Amigos e Amigas do Brasil.Prêmio FIBE premia melhor trabalho acadêmico com 1.500 euros