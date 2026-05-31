Brasil marca presença na Feira do Livro de Lisboa; veja os destaques da programação

Lisboa respira literatura nestes dias com a 96ª Feira do Livro, que ocorre até 14 de junho, no coração da cidade. O Brasil é um dos destaques do evento, tanto pela presença de escritoras e escritores radicados em Portugal quanto pela vinda de autoras e autores do outro lado do oceano.Pela Penguin Livros, estarão presentes os escritores Paulo Rezzutti e Geovani Martins. Paulo é autor de obras sobre a monarquia portuguesa, com destaque para o livro D. João VI – A história não contada, publicado pela Penguin. O carioca Geovani é uma das revelações da literatura atual e publica em Portugal as obras O sol na cabeça e Via Ápia. Já a Porto Editora receberá o escritor Laurentino Gomes, que terá sessões de autógrafos de sua obra Cobiça, Esplendor e Miséria.Na Urutau, uma das principais casas de autores e autoras imigrantes em Portugal, haverá várias sessões de autógrafos e rodas de conversa. O escritor e jornalista Álvaro Filho autografará a obra Eu não falo brasileiro no dia 4 de junho, às 19h.O estande também sediará uma conversa sobre a experiência migratória, com Eltânia André, Diego Garcez e Fernanda Hamann. A mediação será de Maurício Vieira. As poetas Bruna Castro, Luciana Soares e As Contentes (Duda Las Casas e Érika Machado) também autografarão livros na Urutau.Na Saudade Distribuidora, especializada exclusivamente em livros em português, a programação é diversificada e será divulgada em breve.Programação da Embaixada do Brasil em LisboaA Embaixada do Brasil em Lisboa apoia e promove diferentes atividades no âmbito do evento, além de contar com um estande próprio, localizado nos espaços G29 e G30. Raimundo Carreiro, embaixador do Brasil em Lisboa, prestigiou a sessão de abertura na semana passada..A programação da embaixada aproveita a participação de autoras e autores na cidade para estender as atividades para além da feira. Nesta segunda-feira, 1º de junho, às 19h, na Fábrica Braço de Prata, o premiado autor brasileiro Marcelino Freire fará a leitura de trechos do conto A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa.O encontro propõe um momento de expressão, criatividade e celebração da cultura brasileira. A atividade conta com parceria da Saudade Livraria e integra a programação do Fica Imigrante, que ocorre todas as segundas-feiras na Fábrica Braço de Prata. A entrada é gratuita.No dia seguinte, 2 de junho, das 10h às 13h, será realizada, na sede da Embaixada (Estrada das Laranjeiras, 144, Sete Rios, Lisboa), a oficina literária Ossos do Ofídio, também ministrada por Marcelino Freire. “O escritor compartilhará dicas de escrita e abordará temas como bloqueios criativos, continuidade no processo de criação, gêneros literários, preparação de originais e formas de valorizar e reconhecer o próprio repertório literário”, destaca a embaixada.A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, já que a oficina terá lotação máxima de 15 pessoas. As inscrições podem ser feitas neste link.Já no dia 4 de junho, às 14h, na Praça Amarela da Feira do Livro de Lisboa, as autoras Fabiane Guimarães, Jeovanna Vieira e Lorena Portela participarão de uma conversa sobre literatura, língua e as nuances que nos unem. No mesmo dia, às 15h, na Praça da Editorial Presença, a escritora Jeovanna Vieira autografará seu romance mais recente, Virginia Mordida.No dia 5 de junho, às 20h, na Praça Verde da Feira do Livro, será realizado o encontro Escalavrar as Palavras, em celebração ao lançamento do romance Escalavra, de Marcelino Freire. O autor participará de uma conversa com Valter Hugo Mãe, mediada por Ivan Lima, sobre poesia e prosa, processos de criação literária e diferentes formas de construir e desenvolver uma narrativa. A entrada também será gratuita.No dia 13, às 15h30, os autores Henrique Rodrigues (Brasil), Bruno Vieira Amaral (Portugal) e Geovani Martins (Brasil) conversarão, na Praça Amarela, sobre o tema “As periferias que reescrevem o mundo”. A mediação será do DN Brasil. Outros eventos ainda serão divulgados nos próximos dias.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Clube do livro e contação de histórias: diplomacia brasileira em Lisboa aposta na cultura.Com dezenas de eventos em várias áreas, o Brasil está em Portugal nesta semana