Exposição em Cascais traz 20 anos de produção da artista brasileira Suzana Queiroga

Cerca de vinte anos de produção da artista brasileira Suzana Queiroga serão apresentados em Cascais, na galeria FEMA. A exposição abre neste sábado, 08 de novembro, e permanece em cartaz até janeiro, com entrada gratuita.“A mostra abrange entre quinze e vinte anos de trabalho da artista, revelando sua versatilidade e capacidade de transitar entre diferentes mídias”, destaca a galeria. Queiroga integrou a histórica exposição Como vai você, Geração 80?, realizada em 1984 na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A carioca há anos divide a vida entre Rio de Janeiro e Lisboa, cidade onde realizou o estágio de doutoramento em História das Ciências e Técnicas e já realizou diversas exposições. Sua produção é multifacetada, abrangendo pintura, gravura, vídeo, performance e esculturas infláveis, sempre marcada pela experimentação formal e pela reflexão sobre o tempo e o espaço.Os textos que acompanham as obras na galeria são assinados por Victor Gorgulho. O curador brasileiro que recentemente organizou a exposição de Adriana Varejão e Paula Rego na Fundação Calouste Gulbenkian.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.