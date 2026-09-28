O espetáculo de improvisação “Portátil”, do Porta dos Fundos, voltará a Portugal no dia 18 de dezembro, para uma apresentação na Super Bock Arena, no Porto. Desta vez, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Gustavo Miranda ganham a companhia da humorista portuguesa Bumba na Fofinha, que estreia no elenco.Criado em 2015, “Portátil” parte da história de uma pessoa escolhida na plateia para construir, sem roteiro prévio, uma peça completa e diferente a cada apresentação. Memórias e episódios contados pelo espectador dão origem, em tempo real, a personagens, lugares e situações criados pelos atores, com trilha sonora também improvisada por Andrés Giraldo e direção de Bárbara Duvivier.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Vale lembrar que Portugal ocupa um lugar especial na história de “Portátil”. Em entrevista ao DN Brasil em 2024, quando o espetáculo chegava à oitava temporada no país, Gregório chegou a brincar: “Provavelmente já apresentamos mais em Portugal do que no Brasil”. Na mesma conversa, João Vicente definiu os espectadores portugueses como “mais poéticos” pelas histórias e detalhes compartilhados com o elenco durante as apresentações.A proximidade de Gregório com Portugal continuou nos anos seguintes. Em março deste ano, o humorista Gregório Duvivier esteve em Lisboa com “O Céu da Língua” e para lançar o livro “A Flor da Língua”, ocasião em que voltou a falar ao DN Brasil sobre a relação entre os dois países. Agora, o reencontro de “Portátil” com o público português ganha a participação inédita de Bumba na Fofinha, no espetáculo que está marcado para às 21h30 do dia 18 de dezembro na Super Bock Arena, no Porto..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casal de "Sai de Baixo", Falabella e Marisa Orth voltam aos palcos portugueses com nova peça.“O compromisso é com a risada”: comédia escrita por Fábio Porchat regressa a Portugal para turnê nacional