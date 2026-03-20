Xenofobia crescente em Portugal é "muito estúpido", diz Gregório Duvivier

O humorista e escritor Gregório Duvivier esteve em Lisboa para uma turnê com a peça O Céu da Língua, em que fala sobre a língua portuguesa. O brasileiro também aproveitou a viagem para o lançamento do seu novo livro, a Flor da Língua, uma adaptação do espetáculo. No evento de divulgação da obra, realizado na Biblioteca Palácio Galveias com a presença do amigo e também escritor português Ricardo Araújo Pereira, o humorista relembrou a proximidade cultural existente entre os dois países e lamentou a "xenofobia crescente" em Portugal.“É muito triste que o país esteja com uma xenofobia crescente, porque é muito estúpido mesmo, sabe? O português com ódio de imigrante é uma coisa que me deixa muito perplexo, porque é um país que imigrou para o mundo inteiro para começar e, hoje em dia, é um país que se beneficia muito da imigração também". Para o artista, a cultura pode desempenhar um papel central nesse diálogo, ao reforçar pontos de contato e complementaridade entre os dois contextos. “Mas eu sou a favor de que a gente promova mais esses encontros para lembrar da pujança, da potência desse encontro Brasil-Portugal. É muito forte culturalmente. São culturas que eu acho que são muito diferentes, têm vários aspectos, mas são também muito complementares, sabe? Eu sou muito feliz com esses encontros, com meus amigos portugueses, com os quais eu aprendo tanto.”O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, cpelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Itamar Vieira Júnior terá sessões de autógrafos em seis cidades portuguesas.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 06 de março