Fazer o público rir. É com essa proposta que as atrizes brasileiras Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco retornam a Portugal para uma nova passagem de Agora É Que São Elas!, comédia escrita e dirigida por Fábio Porchat. Depois de esgotar salas na passagem pelo país no ano passado, o trio retorna a partir desta terça-feira, 15 de setembro, para uma turnê que começa no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e passa por outras sete cidades. “O compromisso é com a risada”, resume Fábio Porchat, um dos criadores do Porta dos Fundos e responsável pelo texto e direção da peça.“No ano passado a gente veio muito preocupada, do tipo: ‘Será que eles vão gostar da gente? Da peça?’. E foi tão calorosa essa recepção, todo mundo riu muito e não era só público brasileiro, tinha público português”, recorda Priscila Castello Branco em entrevista exclusiva ao DN Brasil. “A turnê superou qualquer boa expectativa, esgotou os ingressos. Ficou na minha memória como uma das melhores coisas da minha vida", complementa Júlia Rabello. Se no palco são apenas três, ao longo da peça que volta aos palcos portugueses amanhã, as atrizes se multiplicam. Júlia, Maria Clara e Priscila interpretam 20 personagens em nove esquetes, passando por uma criança, pessoas obcecadas por procedimentos estéticos, uma amiga extremamente supersticiosa e até um otimista para quem tudo na vida parece dar errado. “Se você não se identifica, com certeza conhece alguém que é daquele jeito”, brinca Júlia. “São diversas possibilidades de seres humanos. Situações totalmente identificáveis", complementa. .Parte dessas histórias remonta a cerca de duas décadas. Um dos principais nomes do humor brasileiro, Fábio Porchat mantém uma espécie de “gaveta virtual” com textos antigos, incluindo esquetes que chegou a fazer com Paulo Gustavo, revela Maria Clara. Para Agora É Que São Elas!, recuperou alguns deles e escreveu outros já pensando nas três protagonistas. Apesar das carreiras consolidadas no humor, as três nunca tinham trabalhado juntas. A química, garantem, veio naturalmente. “Cada uma tem uma assinatura de humor própria, mas a gente tem o mesmo humor, ri das mesmas coisas. Isso é muito legal, falar a mesma língua", diz Maria Clara, conhecida do público brasileiro pelos anos em que atuou no programa global Zorra Total.Porchat “em busca da piada perfeita”E se Porchat não aparece no palco, isso não significa que fique distante dele. Quando o DN Brasil pergunta como é trabalhar com o humorista na função de diretor, a resposta vem rápida: “Exigente. Bem exigente", conta Júlia. “É um controle de qualidade que faz ele ser quem ele é também. Não podia ser diferente”, dizem, afirmando que a atenção do diretor a cada piada virou inclusive motivo de brincadeira entre elas..“Tinha um filme no Brasil chamado Em Busca da Onda Perfeita. O Fábio seria Em Busca da Piada Perfeita. Se a piada ainda não estiver no ápice, com todo mundo rindo, ele vai sempre buscar um final melhor. Até brincamos que é meio obsessivo, no bom sentido", diz Júlia.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A busca pela risada ganha ainda outro significado quando as atrizes olham para fora do teatro. “O mundo está tão maluco que às vezes você ir para ter uma trégua, respirar um pouco, sair, comer um pastel de nata depois e dar risada... acho que esse é o nosso objetivo”, dizem. “Ser feliz por aquela uma hora e dez e sair leve". “O Brasil hoje está num carnaval, no sentido negativo”A poucas semanas das eleições de outubro, a conversa inevitavelmente chega ao contexto político do Brasil, em meio a uma sucessão de escândalos no âmbito do caso do Banco Master e revelações envolvendo nomes da política e das instituições do país. “O Brasil hoje está num carnaval, no sentido negativo. Não o carnaval bom. Cada dia é uma surpresa, a gente não sabe nem o que esperar mais", explica Priscila.Questionadas sobre o que esperam do país depois das eleições, evitam entrar entrar em nomes na disputa ao Planalto, desde que prevaleça a prosperidade da cultura nos próximos quatro anos. “Eu gostaria muito que a gente pudesse voltar a um lugar de diálogo”, afirma Júlia, fazendo referência a polarização política brasileira. “E torço sempre a favor da cultura, da liberdade e da diversidade de pensamentos", complementa a atriz. Agora É Que São Elas!, com texto e direção de Fábio Porchat e protagonizada por Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco, tem sessões no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, nos dias 15 e 16 de setembro. A digressão segue posteriormente por Setúbal (17), Porto (18 e 20), Braga (19), Águeda (24), Estoril (25), Vale de Cambra (26) e Funchal (27)..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Agora É Que São Elas!”: comédia de Fábio Porchat volta a Portugal em setembro.Fábio Porchat: "Criei um vínculo muito grande com Portugal"