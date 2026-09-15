A agenda de teatros em Portugal neste outono está repleta de peças com atores brasileiros. Uma delas é Quando tudo menos se espera, de Miguel Falabella e Marisa Orth, o eterno casal de Sai de Baixo. A turnê começa neste mês, com duas sessões, e retorna em novembro.A dupla vai além das cidades tradicionais, como Lisboa e Porto. Estão marcadas apresentações no Barreiro, em Figueira da Foz e em Leiria. Nesta comédia, o ponto de partida é o próprio nome da peça: tudo pode acontecer quando menos se espera.Segundo a sinopse, o dono de um grande escritório de contabilidade está passando por um momento conturbado na vida: a filha vai se casar, a esposa tem gastos excessivos e ele precisa se concentrar no trabalho, onde terá de ministrar uma palestra importante.O personagem precisa de sossego, mas é justamente o que não tem. A filha desiste do casamento, enquanto a vizinha e amante quer ser assumida. Para completar o caos, o noivo esconde um segredo bombástico e a esposa também. Ou seja, a confusão está completa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A turnê começa no dia 24 de setembro, com uma apresentação no Auditório Augusto Cabrita, no Barreiro. No dia 30, será a vez de Lisboa, no Teatro Tivoli. As apresentações retornam em 11 de novembro, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. No dia 4 de dezembro, o público de Figueira da Foz poderá assistir à peça no CAE – Centro de Artes e Espetáculos, no Grande Auditório. A despedida ocorre em 11 de dezembro, em Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva.Esta não é a primeira vez que a dupla sobe aos palcos portugueses. Em 2024, apresentaram Fica Comigo Esta Noite, de Flávio de Souza, com encenação de Bruno Guida. Todas as sessões foram um sucesso. Outras peças com grandes artistas brasileiros que estarão em cartaz neste outono são O Filho, Agora é que São elas, Uma Vida de Amizade e Terapia..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Agora É Que São Elas!”: comédia de Fábio Porchat volta a Portugal em setembro.Peça 'Uma Vida de Amizade' ganha nova temporada em Portugal