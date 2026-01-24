Peça Menopausa, com Cláudia Raia, ganha nova temporada em Lisboa

Assim como em janeiro do ano passado, Cláudia Raia abre uma nova temporada da peça Menopausa, em Lisboa. O Teatro Tivoli BBVA recebe a produção de 28 de janeiro a 15 de fevereiro. A peça “retrata situações vividas por mulheres em seu ‘segundo ato’ de vida”.No palco, a atriz brasileira interpreta uma mulher com mais de 50 anos, que enfrenta a nova realidade de sua vida com a chegada da menopausa. O enredo é contado “por meio de cenas curtas e números musicais, com várias personagens — divertidas, honestas e, por vezes, dramáticas”.O intuito da peça é refletir sobre as inquietações, angústias, sonhos, desejos e todos os aspectos da vida de uma mulher que acabam sendo impactados pela maturidade. O marido de Cláudia, Jarbas Homem de Mello, é o diretor da produção e também integra o elenco.“Mudanças corporais, questionamentos sobre vida e carreira, saúde, beleza, expectativas sociais e relacionamentos afetivos, tudo é abordado de forma franca, propondo ao mesmo tempo riso e reflexão sobre uma das fases mais impactantes e menos discutidas (até hoje) da vida das mulheres”, explica a produtora.As apresentações acontecem às 21h, de quarta a sábado. No domingo, Cláudia Raia sobe ao palco às 17h. Os ingressos antecipados custam entre 20 e 30 euros e podem ser adquiridos antecipadamente.Em março, o Grande Auditório, em Coimbra, recebe a peça. As apresentações estão marcadas para sábado, 14 de março, e domingo, 15 de março, ambas às 21h30. Os bilhetes já estão à venda por 25 e 27 euros.A peça Menopausa esteve me cartaz também no Brasil recentemente. Além deste espetáculo, Cláudia Raia atuou recentemente na produção do musical Mães, o Musical, que estreou no Rio de Janeiro e destacou temas ligados à maternidade. Desde 2023, a artista brasileira e a família dividem passam temporadas em Portugal.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“King Kong Fran”: humor e reflexão sobre machismo e consentimento voltam a Portugal em fevereiro.Após Lulu Santos, Coala Festival Cascais anuncia apresentações de João Gomes e Maria Bethânia