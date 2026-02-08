Comédia brasileira sobre amizade feminina estreia primeiro em Portugal e depois chega ao Brasil

É comum que peças de teatro façam sucesso no Brasil e depois venham para Portugal. Mas um caminho contrário será inaugurado com a peça Uma Vida de Amizade, com Adriana Garambone, Helena Fernandes e Sílvia Pfeifer. A estreia será em solo português e depois a apresentação seguirá no Brasil."Estamos muito felizes com essa estreia em Portugal. Sabemos o quanto os portugueses prestigiam o teatro brasileiro e nos empolga muito esse ineditismo de estrearmos primeiro em Portugal para depois subirmos aos palcos brasileiros. O grupo Chiado está inaugurando um caminho que pode virar moda", dizem ao DN Brasil as atrizes.A peça é uma comédia sobre amizade, em especial após os 40 anos, "abordando os desafios e as dúvidas existenciais desta faixa etária, os desejos e descobertas que agora as desafiam, por serem mulheres que escolhem os seus caminhos e procuram viver com intensidade". O texto é assinado por Gustavo Pinheiro, autor do sucesso de bilheteria Dois de Nós.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!De acordo com as artistas, a peça mostra que "a amizade entre mulheres é fundamental para nos mantermos mentalmente saudáveis, com uma vida social ativa e com rede de apoio para toda e qualquer questão feminina". Adriana Garambone, que vai interpretar no palco a personagem Yasmin, afirma ao jornal que "quanto mais complexa a personagem, mais possibilidades de criação ela nos proporciona". A direção do trabalho é de Fernando Philbert.Helena Fernandes reflete que o humor muda com o tempo. "Na fase madura, a comédia vira síntese de vida. Ela carrega dores transformadas em graça, fracassos convertidos em histórias, cicatrizes que agora fazem rir. O palco deixa de ser um lugar de fuga e se torna um lugar de verdade. A comédia, então, deixa de ser apenas um gênero", analisa.Uma Vida de Amizade marca também o regresso de Sílvia Pfeifer ao teatro. "Há algum tempo eu queria e sentia a necessidade de pisar num palco de novo. Estava com mais dois projetos de peças, além deste. Espero não ficar mais tanto tempo longe do teatro", afirma.A estreia será em Braga, no dia 6 de março, no Espaço Vita. Depois, a produção segue para o Auditório Francisco de Assis, no Porto, no dia 14 de março. Na noite seguinte, o Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe a apresentação, concluindo-se a digressão em Águeda, no Centro de Artes, no dia 19 de março. Os ingressos estão à venda nos sites habituais, com valores entre os 25 euros e os 32 euros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Peça Menopausa, com Cláudia Raia, ganha nova temporada em Lisboa.Dora Morelenbaum apresenta álbum solo em Braga