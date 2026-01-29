O que há de bom: teatro, forró beneficiente e o retorno da Feira Latino Americana na Fábrica Braço de Prata

Há dias que a chuva e o frio não vão embora de Lisboa. Mesmo assim, o fim de semana na cidade tem uma programação com muitos eventos interessantes para participar: teatro, forró, feira, performance e celebração do Dia de Iemanjá. Torcendo para que a chuva dê uma trégua neste fim de semana, a coluna O que há de bom está no ar!Teatro Exílio em ManausNum cenário da Amazônia, a peça de teatro Exílio em Manaus estará em cartaz durante duas noites em Lisboa. “Entre factos, invenções e perdas confessadas ou herdadas, procuram vestígios de um mundo em desaparecimento, guiados por música ao vivo. No percurso, surgem fantasmas literários — António Patrício e Roberto Gomes — que se misturam às memórias do seringal e às marcas do trabalho na selva”, está no resumo da peça. A obra foi criada a partir de texto de Armando Nascimento Rosa e tem direção de Clara Passarinho. Sobem ao palco Fábio Nóbrega Vaz, Joana Tavares e Luiz Guarnieri para dar vida às personagens.Onde? No Teatro TabordaQuando? Sexta, 30 de janeiro, e sábado, 31 de janeiro, às 21h00Quanto? Entre seis e 12 euros.Forró benefit no Favela LXSexta à noite combina com dançar forró, faça chuva ou não. No Favela LX, devidamente abrigado da chuva, o baile começa às 20h00 e vai até às 23h00, o tipo de rolê bom para quem gosta ou precisa voltar cedo. E o melhor: quem participar vai contribuir para ajudar o próximo, porque a festa é uma união com as meninas do Safer Space e da Raba Fogosa, que vão arrecadar produtos de higiene íntima como entrada.Onde? No Favela LX (perto da estação de Santa Apolónia)Quando? Sexta, 30 de janeiro, às 20h00Quanto? Basta levar a doação de produtos de higiene íntima.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppRoda de Santo especialComo já é tradição, o Dia de Iemanjá será celebrado pela Roda de Santo, em Lisboa. O BOTA, nos Anjos, recebe uma festa para comemorar a Deusa do Mar. Segundo a Roda de Santo, o repertório será “repleto de cantigas de Umbanda e das próprias cantigas autorais da Roda de Santo”. Leia mais aqui.Onde? No BOTA AnjosQuando? Domingo, 1 de fevereiro, às 18h30Quanto? 15 euros.A volta da Feira Latino-Americana na Fábrica Braço de PrataApós uma pausa em janeiro, a Feira Latino-Americana na Fábrica Braço de Prata está de volta. Neste domingo, 1 de fevereiro, os sabores e ritmos latinos dominam o espaço cultural. Serão várias barracas com comidas típicas à venda, desde o assado argentino até as empanadas colombianas. As opções são para todos os gostos. A feira é animada com muita música latina. O evento começa às 12h00 e segue até às 21h00, com entrada colaborativa (pague o quanto puder).Onde? Na Fábrica Braço de PrataQuando? Domingo, 1 de fevereiro, a partir das 12h00Quanto? Entrada colaborativa (pague o quanto puder).Até semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..E se você fosse só figurante da própria vida? Mateus Solano estreia peça em Portugal.Exposição em Lisboa propõe novo olhar sobre produções do Nordeste brasileiro