E se você fosse só figurante da própria vida? Mateus Solano estreia peça em Portugal

Na peça, o artista começa a questionar a sua existência e o seu lugar em um mundo que parece colocá-lo sempre em segundo plano.
O ator brasileiro Mateus Solano chega a Portugal na próxima semana com o monólogo O Figurante. Após ser um sucesso no Brasil e passar por várias cidades, é a primeira vez que a peça é apresentada em terras portuguesas. O Teatro Maria Matos recebe a produção de 4 de fevereiro a 1º de março.

Na peça, o artista começa a questionar a sua existência e o seu lugar em um mundo que parece colocá-lo sempre em segundo plano. “O espetáculo retrata o cotidiano de um figurante do meio audiovisual que se vê confrontado com o sentido da sua existência e acaba entrando em um intenso conflito consigo mesmo”, destaca a sinopse.

Um dos objetivos é que os espectadores reflitam sobre a dificuldade de conexão com a nossa própria essência e o desafio de termos controle sobre a vida. “Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia de fazer parte desse mundo, acabamos nos afastando de nós mesmos a ponto de não sabermos se somos protagonistas ou figurantes da nossa própria história”, disse Mateus Solano, citado em comunicado.

Apesar de ser um rosto conhecido pela participação em novas de sucesso, o artista também possui uma carreira sólida no teatro. Algumas das peças de destaque são O Mistério de Irma Vap, Hamlet, O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo.

Já nas novelas, Mateus Solano já teve personagens como Félix Khoury, em Amor à Vida, um vilão carismático que se tornou o queridinho do público. A novela esteve no ar entre 2013–2014. Outro papel de destaque foi de Jonas Santos em Elas por Elas, de 2023 a 2024.

Depois, o ator dedicou-se à peça O Figurante, que agora faz a estreia em Portugal. As sessões serão às 17h aos domingos e às 21h de quarta a sábado. Os ingressos estão à venda aqui, entre 22 e 25 euros. Esta é a segunda peça em cartaz neste inverno em Portugal protagonizada por artistas do Brasil. Nesta semana, Cláudia Raia faz uma nova temporada da peça Menopausa.

