E se você fosse só figurante da própria vida? Mateus Solano estreia peça em Portugal

O ator brasileiro Mateus Solano chega a Portugal na próxima semana com o monólogo O Figurante. Após ser um sucesso no Brasil e passar por várias cidades, é a primeira vez que a peça é apresentada em terras portuguesas. O Teatro Maria Matos recebe a produção de 4 de fevereiro a 1º de março.Na peça, o artista começa a questionar a sua existência e o seu lugar em um mundo que parece colocá-lo sempre em segundo plano. "O espetáculo retrata o cotidiano de um figurante do meio audiovisual que se vê confrontado com o sentido da sua existência e acaba entrando em um intenso conflito consigo mesmo", destaca a sinopse.Um dos objetivos é que os espectadores reflitam sobre a dificuldade de conexão com a nossa própria essência e o desafio de termos controle sobre a vida. "Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia de fazer parte desse mundo, acabamos nos afastando de nós mesmos a ponto de não sabermos se somos protagonistas ou figurantes da nossa própria história", disse Mateus Solano, citado em comunicado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppApesar de ser um rosto conhecido pela participação em novas de sucesso, o artista também possui uma carreira sólida no teatro. Algumas das peças de destaque são O Mistério de Irma Vap, Hamlet, O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo.Já nas novelas, Mateus Solano já teve personagens como Félix Khoury, em Amor à Vida, um vilão carismático que se tornou o queridinho do público. A novela esteve no ar entre 2013–2014. Outro papel de destaque foi de Jonas Santos em Elas por Elas, de 2023 a 2024.Depois, o ator dedicou-se à peça O Figurante, que agora faz a estreia em Portugal. As sessões serão às 17h aos domingos e às 21h de quarta a sábado. Os ingressos estão à venda aqui, entre 22 e 25 euros. Esta é a segunda peça em cartaz neste inverno em Portugal protagonizada por artistas do Brasil. Nesta semana, Cláudia Raia faz uma nova temporada da peça Menopausa.