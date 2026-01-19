Exposição em Lisboa propõe novo olhar sobre produções do Nordeste brasileiro

Em colaboração com a Casa América Latina, a Casa Oxente inaugura na próxima terça-feira (27), em Lisboa, uma exposição especial para os brasileiros nordestinos que moram em Portugal. Com curadoria de Wilame Lima, a mostra A Nordeste do Nordeste propõe um deslocamento do olhar sobre produções artísticas associadas à região brasileira, partindo das obras e de suas autorias para questionar leituras fixas e enquadramentos estereotipados sobre o território.O percurso expositivo reúne pinturas, esculturas e fotografias e privilegia o encontro direto com as obras, sem recorrer a explicações excessivas. A proposta é colocar em primeiro plano as visões de mundo sustentadas por cada trabalho, entendendo o Nordeste não como uma categoria fechada, mas como uma camada possível entre outras, sem reduzir a complexidade das produções apresentadas.Algumas das autorias expostas produzem atualmente em Lisboa, enquanto outras mantêm a sua prática a partir do Brasil, fator que destaca o deslocamento geográfico como elemento central da exposição. A curadoria ainda ressalta esse trânsito como parte constitutiva das obras, refletindo diferentes experiências, contextos e processos criativos ligados, mas não limitados, ao Nordeste brasileiro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A exposição marca também mais um passo da atuação da Casa Oxente - galeriia com sede na região dos Anjos, em Lisboa - na terrinha. Criado pelo sergipano Wilame Lima Vallantin, o espaço tem se afirmado como plataforma dedicada à difusão da produção artística nordestina contemporânea, promovendo exposições, residências artísticas, oficinas e encontros em Lisboa, em diálogo com instituições culturais locais. Vale lembrar que, recentemente, Wilame contou mais sobre sua trajetória e os motivos que o inspiraram a criar a associação em entrevista concedida ao DN Brasil. A abertura de 'A Nordeste do Nordeste' está marcada para às às 18h do dia 27. A Casa América Latina fica situada na Avenida da Índia, 110 e a entrada para a mostra é gratuita..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casa Oxente: nova galeria de arte quer criar ponte cultural entre o Nordeste e a Europa.Conheça a Brisa, galeria idealizada por casal de brasileiros em Lisboa