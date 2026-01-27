Roda de Santo celebra Yemanjá e estreia no Porto com apresentação na próxima semana

Como manda a tradição nos últimos anos, a Roda de Santo, coletivo formado por músicos brasileiros radicados em Lisboa, celebra o Dia de Yemanjá com apresentações especiais no início de fevereiro. Desta vez, além do show habitual em Lisboa, o grupo também organiza uma apresentação aberta no Porto, marcando sua estreia na cidade Invicta. A primeira apresentação acontece na capital, no próximo domingo, 1º de fevereiro. O Porto recebe o grupo no dia 6 de fevereiro, uma sexta-feira. Criada em Lisboa, a Roda de Santo nasceu no antigo bar Samambaia, no bairro da Graça, e reúne músicos brasileiros de diferentes regiões do Brasil. O projeto apresenta-se em formato de roda, sem acompanhamento harmónico, combinando tambores, vozes e intervenções eletrônicas. O repertório cruza cantigas de Umbanda e canções autorais inspiradas nas tradições dos terreiros, espaços sagrados onde se realizam as cerimónias da religião afro-brasileira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em 2025, o grupo lançou o seu primeiro EP, Roda de Santo, que reúne faixas autorais com referências a Exu, Pretos Velhos, Orixás e Caboclos, e conta com participações de nomes como Domenico Lancellotti, Joana Egypto e do coletivo Mulheres do Terreiro Ẹgbẹ́ Mẹ́rìndínlógún Ọṣún, marcando o primeiro registo de estúdio do projeto e consolidando a sua presença na cena musical lisboeta.Em Lisboa, a Roda de Santo se apresenta na Bota Anjos, enquanto no Porto, o show acontece no The Passenger Hostel, perto da estação de São Bento. Os ingressos para ambas apresentações custam €7.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”