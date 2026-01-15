O que há de bom: Pré-Carnaval, roda de cumbia, sessões extras de 'O Agente Secreto' e forró

O tempo continua típico do inverno europeu: com frio e chuva em Lisboa. Mas, para quem está com disposição para sair, opções não faltam, em especial em lugares fechados. O frio vai ser espantado com música e dança, já em clima de Carnaval. Vamos para a agenda semanal do DN Brasil 'O que há de bom'!Sessões de O Agente SecretoOs prêmios no Globo de Ouro levaram a Nitrato Filmes a colocar sessões extras do filme O Agente Secreto. Após mais de dez semanas em cartaz, o longa já não estava em exibição em alguns cinemas. Mas, a partir desta quinta-feira, 15 de janeiro, várias salas pelo país voltarão a exibir o filme. Veja a lista completa aqui.Quando?A partir desta quinta-feira, 15 de janeiroOnde?Em vários cinemas do país (veja a lista aqui)Preço?Os ingressos custam, em média, 9 euros.Forró na Margem SulDestaque para a primeira edição de uma festa de forró na Margem Sul, organizada pela professora Camila Alves. Vai ter baile e workshop da dança a partir 20h00. A entrada é gratuita e o workshop de forró custa 5 euros. A programação completa do forró em Lisboa pode ser vista aqui nesta agenda organizada semanalmente pelo Forró no Miradouro.Quando?Sexta, 16 de janeiro, a partir das 20h00Onde?Espaço Livre, no BarreiroPreço?Entrada livre no baile e 5 euros para o workshop de forró.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppPré-Carnaval na Fábrica Braço de PrataNeste sábado, 17 de janeiro, a festa é na Fábrica Braço de Prata, que promove o “Pré-Carnaval da Fábrica”. As atividades começam com o coletivo Gira, depois, a partir das 20h, começa o cortejo dos blocos de Carnaval. Vão desfilar e animar a Fábrica os blocos Lisbloco, Qui Nem Jiló, Forró Factory, Cuiqueiros de Lisboa, Baque do Tejo e Caterva Candombe. Após as apresentações, sobe ao palco a artista Madu, com um show de frevo, além de dois DJs, o DJ Swuingueiro e o DJ Caio Azevedo. Saiba mais aqui.Quando?Sábado, 17 de janeiroOnde?Na Fábrica Braço de PrataPreço?Entrada colaborativa a partir das 20h00. Para a roda de samba do Coletivo Gira, 5 euros antecipadamente e 7 euros na hora.Cumbia na Casa CapitãoNo domingo, o ritmo da tarde é latino na Casa Capitão. Os Hijos de Luzia apresentam uma roda de cumbia que promete aumentar a temperatura. Para combinar, vai ter choripán à venda. O bailado começa às 17h00.Quando?Domingo, 18 de janeiroOnde?Na Casa Capitão, em MarvilaPreço?5,50 euros (antecipados aqui).Até semana que vem!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fábrica Braço de Prata promove pré-Carnaval neste sábado com dez atrações.Porto entra em clima de Carnaval com festa de samba no domingo