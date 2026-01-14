Fábrica Braço de Prata promove pré-Carnaval neste sábado com dez atrações

Falta um mês para o Carnaval 2026, mas há dias em que a cidade já vive um clima de festa. Os blocos intensificam os ensaios e os “esquentas” começam em vários locais. Neste sábado, 17 de janeiro, a festa é na Fábrica Braço de Prata, que promove o “Pré-Carnaval da Fábrica”.“O evento é dedicado aos amantes do carnaval de todas as culturas e a todos aqueles que estão convencidos de que uma sociedade de regras e concessões precisa de um instante de catarse coletiva orientado pelo amor e pela brincadeira”, destaca o espaço cultural. A orientação é que quem quiser pode ir fantasiado.As atividades começam com o coletivo Gira, que, desde o sábado passado, passou a se apresentar semanalmente no local, sempre no sábado à tarde. O samba começa às 17h, com ingressos à venda por 5 euros antecipadamente e 7 euros na hora.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Depois, a partir das 20h, começa o cortejo dos blocos de Carnaval. Vão desfilar e animar a Fábrica os blocos Lisbloco, Qui Nem Jiló, Forró Factory, Cuiqueiros de Lisboa, Baque do Tejo e Caterva Candombe.Como é tradicional nos eventos do local, as atividades serão simultâneas nos espaços das várias salas e corredores. Após as apresentações, sobe ao palco a artista Madu, com um show de frevo, além de dois DJs, o DJ Swuingueiro e o DJ Caio Azevedo.Para esta parte do evento, a entrada é colaborativa. Ou seja, qualquer valor é bem-vindo para fortalecer a atividade da Fábrica Braço de Prata e de quem lá se apresenta. “Porque o carnaval é na rua, a Fábrica abre as portas com entrada ‘pague o quanto puder’”.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Coletivo Gira está de casa nova este ano e quer fortalecer comunidade.Porto entra em clima de Carnaval com festa de samba no domingo