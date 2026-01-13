DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Cultura DN Brasil

Portugal abre sessões extras de 'O Agente Secreto' após vitória no Globo de Ouro

Mais salas ainda serão anunciadas em breve, avisa a Nitrato Filmes.
Publicado a

Para quem ainda não viu o filme O Agente Secreto ou pretende rever, a Nitrato Filmes abriu sessões extras do longa. "Depois de fazer história nos Globos de Ouro, O Agente Secreto vê reforçada a sua exibição", anunciou a Nitrato Filmes, em nota enviada ao jornal.

O filme brasileiro dirigido por Kléber Mendonça Filho ganhou ainda mais notoriedade após vencer o Globo de Ouro na categoria Melhor em Língua Não Inglesa e de melhor ator, com Wagner Moura. O Agente Secreto já era um sucesso de bilheteria desde o lançamento no país, definido pela distribuidora como "um dos fenómenos cinematográficos do ano em Portugal". Agora, mais ainda.

As novas sessões começam na quinta-feira, 15 de janeiro, nas seguintes salas:

- Cinema Trindade (Porto)

- Casa do Cinema de Coimbra

- Cinema UCI El Corte Inglés (Lisboa)

- Cinema Fernando Lopes ( Lisboa)

- Cinema Ideal ( Lisboa)

- Cinema City Alegro Alfragide

- Cinema City Campo Pequeno

- Cinema NOS Amoreiras

- Cinema NOS Alma Shopping Coimbra

- Cinema NOS Forum Almada

- Cinema NOS Braga Parque

- Cinema NOS Gaia Shopping

- Cinema NOS Norteshopping

- Cinema NOS Fórum Algarve

-Cinema NOS Nosso Shopping Vila Real

Cidades do interior também vão receber exibição:

Dia 15 — Cineclube de Faro

Dia 17 — Auditório Municipal de Sesimbra

Dia 17 — Cineteatro Camacho Costa (Odemira)

Dia 18 — Cineteatro de Gouveia

Dia 19 — Ao Norte - Cineclube ( Viana do Castelo)

Dia 23 — Auditório Municipal de Penacova

Dia 27 — Theatro Gil Vicente (Barcelos)

Dia 28 — Teatro José Lúcia da Silva (Leiria)

Dia 28 — Fórum Cultural José Manuel Figueiredo (Moita)

Dia 30 — Casa das Artes de Felgueiras

Em entrevista ao jornal, o diretor brasileiro explicou o que quis mostrar com o filme: “Queria que o filme ilustrasse aquele ditado soviético: ‘Nunca uma boa ação ficará sem punição’. Tudo o que Marcelo fez está certo e correto, e ele vai pagar pelos seus pecados — é essa a lógica de uma ditadura”, afirmou.

Wagner Moura, também entrevistado pelo DN Brasil durante a coletiva em Lisboa na semana passada, afirmou que “o cinema brasileiro está num bom momento, na medida em que a democracia brasileira vive um momento bom. São coisas interligadas”. “O Brasil é um país atravessado por uma história de brutalidade, autoritarismo, elitismo, racismo, misoginia. Mas também é um país de diversidade, cultura, empatia, arte, de uma produção da qual a gente se orgulha e exporta. É bonito ver Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto com essa visibilidade, dois anos seguidos, porque vivemos democracia — com todas as contradições. Como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes.

O longa de Kleber Mendonça Filho passa-se no Recife. “Brasil, 1977. Marcelo, um especialista em tecnologia na casa dos 40 anos, está em fuga. Chega a Recife na semana do Carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio pacífico que procura”,diz a sinopse do filme. Além do premiado ator baiano Wagner Moura, O Agente Secreto conta com as atuações de Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Isabél Zuaa. O filme é o candidato do Brasil ao Oscar 2026, seguindo o exemplo de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional na última edição da premiação.

