Portugal abre sessões extras de 'O Agente Secreto' após vitória no Globo de Ouro

Para quem ainda não viu o filme O Agente Secreto ou pretende rever, a Nitrato Filmes abriu sessões extras do longa. "Depois de fazer história nos Globos de Ouro, O Agente Secreto vê reforçada a sua exibição", anunciou a Nitrato Filmes, em nota enviada ao jornal.O filme brasileiro dirigido por Kléber Mendonça Filho ganhou ainda mais notoriedade após vencer o Globo de Ouro na categoria Melhor em Língua Não Inglesa e de melhor ator, com Wagner Moura. O Agente Secreto já era um sucesso de bilheteria desde o lançamento no país, definido pela distribuidora como "um dos fenómenos cinematográficos do ano em Portugal". Agora, mais ainda.As novas sessões começam na quinta-feira, 15 de janeiro, nas seguintes salas:- Cinema Trindade (Porto)- Casa do Cinema de Coimbra- Cinema UCI El Corte Inglés (Lisboa)- Cinema Fernando Lopes ( Lisboa)- Cinema Ideal ( Lisboa)- Cinema City Alegro Alfragide- Cinema City Campo Pequeno- Cinema NOS AmoreirasClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp- Cinema NOS Alma Shopping Coimbra- Cinema NOS Forum Almada- Cinema NOS Braga Parque- Cinema NOS Gaia Shopping- Cinema NOS Norteshopping- Cinema NOS Fórum Algarve-Cinema NOS Nosso Shopping Vila RealCidades do interior também vão receber exibição:Dia 15 — Cineclube de FaroDia 17 — Auditório Municipal de SesimbraDia 17 — Cineteatro Camacho Costa (Odemira)Dia 18 — Cineteatro de GouveiaDia 19 — Ao Norte - Cineclube ( Viana do Castelo)Dia 23 — Auditório Municipal de PenacovaDia 27 — Theatro Gil Vicente (Barcelos)Dia 28 — Teatro José Lúcia da Silva (Leiria)Dia 28 — Fórum Cultural José Manuel Figueiredo (Moita)Dia 30 — Casa das Artes de FelgueirasEm entrevista ao jornal, o diretor brasileiro explicou o que quis mostrar com o filme: "Queria que o filme ilustrasse aquele ditado soviético: 'Nunca uma boa ação ficará sem punição'. Tudo o que Marcelo fez está certo e correto, e ele vai pagar pelos seus pecados — é essa a lógica de uma ditadura", afirmou.Wagner Moura, também entrevistado pelo DN Brasil durante a coletiva em Lisboa na semana passada, afirmou que "o cinema brasileiro está num bom momento, na medida em que a democracia brasileira vive um momento bom. São coisas interligadas". "O Brasil é um país atravessado por uma história de brutalidade, autoritarismo, elitismo, racismo, misoginia. Mas também é um país de diversidade, cultura, empatia, arte, de uma produção da qual a gente se orgulha e exporta. É bonito ver Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto com essa visibilidade, dois anos seguidos, porque vivemos democracia — com todas as contradições. Como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes."O longa de Kleber Mendonça Filho passa-se no Recife. "Brasil, 1977. Marcelo, um especialista em tecnologia na casa dos 40 anos, está em fuga. Chega a Recife na semana do Carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio pacífico que procura",diz a sinopse do filme. Além do premiado ator baiano Wagner Moura, O Agente Secreto conta com as atuações de Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Isabél Zuaa. O filme é o candidato do Brasil ao Oscar 2026, seguindo o exemplo de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional na última edição da premiação.