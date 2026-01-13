Porto entra em clima de Carnaval com festa de samba no domingo

O clima de Carnaval no Porto começa já neste fim de semana, com a festa “Samba no Porto”. O evento está marcado para domingo, a partir das 17h00, na Galeria de Paris. “Será um verdadeiro carnaval! Com participação da Batucada Radical e artistas convidados, muito samba, axé e marchinhas. Alegria sem limite e bilhetes quase esgotados”, destacam os organizadores.Além do mestre Porto e da Batucada Radical, a festa será animada por vários artistas, como Naiara Queiroz, Ilen Monteiro, Giovanni Oliveira, Dudu e Jesus. “O time está completo e mais do que pronto para entregar o melhor do samba raiz”, prometem.Os ingressos estão à venda aqui por cinco euros. Assim como outros eventos da Batucada Radical, a festa é para todas as idades, ou seja, crianças podem participar da folia.Já o desfile de Carnaval está confirmado para fevereiro, mas a data e os detalhes ainda não foram divulgados. Em 2025, a festa nas ruas do Porto reuniu milhares de pessoas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Coletivo Gira está de casa nova este ano e quer fortalecer comunidade.Paulinho da Viola. “O samba não acaba porque o povo não deixa”