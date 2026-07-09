Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a Noite Cabo Verde na Fábrica Braço de Prata, na sexta (10), com a maior roda de batuku que Lisboa já viu, e, no sábado (11), shows da cantora brasileira Melly no Jardim de Verão da Gulbenkian, e do cantor e compositor Martins na Casa Capitão, com participação especial de Salvador Sobral.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Noite Cabo Verde na Fábrica Braço de PrataNa boca do povo após uma campanha histórica nesta Copa do Mundo de 2026, Cabo Verde ganha uma noite especial em Lisboa nesta sexta-feira (10) - não a seleção, mas a cultura, a gastronomia e a música do arquipélago, que tomam conta da Fábrica Braço de Prata, em Marvila. A celebração começa às 20h com jantar típico: cachupa, barriga de atum, milho e espetos grelhados. Às 21h, o espaço transforma-se no palco da que promete ser a maior roda de batuku já reunida em Lisboa, com grupos locais como o Finkapé, das Olaias, e as Bandeirinhas Panafricanistas. O momento alto da noite fica por conta do grupo Delta Ramanxada, que viaja diretamente do Tarrafal, na ilha de Santiago, para esta apresentação única.O Batuku - a mais antiga forma de expressão musical e coreográfica de Cabo Verde, de matriz predominantemente matrilinear - é o fio condutor da noite, mas não o único. A literatura cabo-verdiana será interpretada pelos poetas Vanessa Parish Crooks e Dela Mantra, e o realizador francês Vincent Moon apresenta uma mostra de curtas-metragens gravadas nas ilhas em abril deste ano. A noite fecha com baile funaná animado pela Tabanka Records.Quando? Sexta-feira (10), das 21h às 2h; jantar a partir das 20hOnde? Fábrica Braço de Prata, Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Marvila, LisboaClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Melly no Jardim de Verão da GulbenkianJá no sábado (11), com entrada gratuita e ao ar livre, o Jardim de Verão da Gulbenkian recebe Melly, uma das vozes mais promissoras da nova música brasileira. Baiana, a cantora e compositora construiu uma identidade sonora que parte do R&B norte-americano e da sua afrobaianidade, criando uma estética própria que lhe rendeu o prêmio de Artista Revelação no Multishow e uma indicação ao Grammy Latino em 2024. O álbum de estreia, "Amaríssima", teve colaborações de Liniker, Karol Conká e Duda Beat - e em 2026 participa no novo disco de Anitta.Os ingressos são gratuitos e levantados no próprio dia a partir das 15h, com limite por pessoa.Quando? Sábado (11), às 19h30Onde? Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Av. de Berna, LisboaPreço: Entrada gratuitaMartins na Casa CapitãoTambém no sábado (11), a Casa Capitão recebe Martins - cantor, compositor e violonista brasileiro com um histórico de shows esgotados em Lisboa e no Porto. A turnê "Versões" é inspirada no quarto álbum do artista, gravado ao vivo na Casa da Estação da Luz, em Olinda, com onze canções originais e êxitos escolhidos pelo próprio público nas redes sociais."É um álbum muito do coração, cheio de afeto, porque quem o fez foi o público. Fui um porta-voz para cantar aquelas canções", explica o artista, que, na Casa Capitão, contará com a participação especial do músico português Salvador Sobral. Depois de Lisboa, Martins segue para o Porto, onde se apresenta na Casa da Música no dia 15. Os ingressos para Lisboa custam €16,50 estão disponíveis para venda neste link. Quando? Sábado (11), às 21hOnde? Casa Capitão (Rua do Grilo 119. Lisboa)Preço: €16,50Até semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Artista pernambucano Otto será a atração brasileira no Festival Músicas do Mundo, em Sines.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira