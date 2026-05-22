Artista pernambucano Otto será a atração brasileira no Festival Músicas do Mundo, em Sines

O cantor e compositor pernambucano Otto será o representante brasileiro na edição de 2026 do Festival Músicas do Mundo (FMM), um dos mais tradicionais e multiculturais festivais de Portugal. Realizado entre Porto Covo e Sines, no litoral alentejano, o evento acontece entre os dias 17 e 25 de julho e volta a reunir artistas de diferentes partes do mundo - da Palestina ao Togo, da Jamaica ao Mali, passando por Cuba, Nigéria, Senegal, Tunísia e Brasil. Ao todo, mais de 20 países estão representados na programação deste ano.A apresentação de Otto acontece no dia 24 de julho, às 23h30, no Castelo de Sines, principal palco pago do festival. Antes disso, os primeiros dias do FMM acontecem em Porto Covo, com shows gratuitos na praça central da vila. Depois, a programação migra para Sines, a cerca de 17 quilômetros dali, onde o festival ocupa diferentes espaços da cidade, com apresentações pagas no castelo e outras abertas ao público na Avenida Vasco da Gama, à beira-mar, e no Largo Poeta Bocage.Com quase 30 anos de carreira, Otto é um dos nomes mais inventivos da música brasileira contemporânea. Nascido no agreste pernambucano, o cantor, percussionista e compositor transitou ao longo da trajetória entre maracatu, samba, rock, música eletrônica, brega e manguebeat. Antes da carreira solo, integrou bandas fundamentais do movimento pernambucano, como Mundo Livre S/A e Chico Science & Nação Zumbi. Em 1998, estreou em nome próprio com o disco Samba pra Burro e, desde então, construiu uma discografia marcada pela experimentação sonora. Em Sines, o músico apresenta o espetáculo “Otto Apocalíptico”, baseado em músicas de diferentes fases da sua carreira. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A presença brasileira no FMM, aliás, virou tradição nas últimas décadas. Em 2025, o festival recebeu nomes como Bia Ferreira, Luca Argel, Gabriele Leite e a própria Nação Zumbi, que levou bandeiras de Pernambuco ao Castelo de Sines em um dos shows mais celebrados da edição passada. Ao DN Brasil, o diretor do festival, Carlos Seixas, já afirmou que mais de 45 shows de artistas brasileiros passaram pelo FMM desde o início dos anos 2000.Os ingressos para os espetáculos no Castelo de Sines variam entre €15 e €75 e já estão disponíveis para venda no site oficial do festival, enquanto os shows realizados em Porto Covo e fora do castelo têm entrada livre. A programação completa pode ser consultada no site FMM. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira