Mostra de cinema amazônico contemporâneo chega ao Porto nesta semana com sessões gratuitas

O Porto recebe, a partir desta sexta-feira, (17), a primeira sessão da mostra “Panorama Amazônico”, que apresenta ao público um recorte da produção audiovisual contemporânea da Amazônia brasileira, com foco em obras realizadas em Belém do Pará. A iniciativa reúne diferentes realizadores e propõe ampliar o olhar sobre a região, destacando uma cinematografia marcada pelo encontro entre cidade, rio e floresta.A abertura na sexta ocorre a partir das 21h30, no espaço Gato Vadio (Rua da Maternidade, 124), com a exibição do documentário Não Haverá Mais História Sem Nós (2024), da diretora paraense Priscilla Brasil, que participará de um bate-papo após a sessão. Em formato de manifesto, o longa propõe uma reflexão sobre as narrativas globais que moldam a percepção da Amazônia. A partir de conexões entre Belém e Munique, a obra aborda conceitos como “vazio demográfico” e a exotização da floresta, ao mesmo tempo em que expõe dinâmicas históricas associadas ao colonialismo e ao racismo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O filme já passou por festivais em Portugal, como o Porto/Post/Doc, e recebeu Menção Honrosa de Melhor Longa-Metragem no Seia Film Festival. Conquistado ainda o prêmio de Melhor Documentário no Bali International Film Festival.A programação continua no dia 8 de maio, também às 21h30, com a sessão “Territórios do Afeto”, dedicada a curtas-metragens amazônicos. A seleção inclui a participação do realizador João Inácio (Shala) e amplia o recorte de produções que apresentam narrativas construídas a partir do próprio território. A entrada para ambas sessões no Gato Vadio é gratuita, sujeitas à lotação do espaço..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Wagner Moura: “Quanto mais democrático for o governo, mais ele vai entender que cultura é importante”.Festival de cinema da TAP abre inscrições após vitória de brasileiro no ano passado