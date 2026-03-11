Festival de cinema da TAP abre inscrições após vitória de brasileiro no ano passado

A companhia aérea TAP Air Portugal abriu as inscrições para a terceira edição do Altitude Film Fest, festival de curtas-metragens exibidas a bordo dos aviões da empresa. Os cineastas interessados podem enviar filmes até 30 de abril para as categorias de Ficção e Documentário. A principal novidade para este ano é que o festival também passa a contar com uma nova categoria voltada a estudantes de cinema.A iniciativa ganhou atenção do público brasileiro na última edição, quando o fotógrafo brasileiro Luís Dalvan venceu a categoria de documentário com 'Entre a Terra e o Céu'. O resultado foi anunciado em Lisboa no Dia Mundial do Cinema, em novembro de 2025, e divulgado pelo DN Brasil. O filme, descrito como um “poema visual sobre a alma de Portugal”, foi o mais votado entre os cinco finalistas da categoria e segue disponível no sistema de entretenimento a bordo dos aviões da TAP até novembro de 2026.Criado em 2024, o Altitude Film Fest exibe os curtas selecionados nos voos da companhia durante os meses de setembro e outubro. Os passageiros funcionam como júri da competição e participam da escolha dos vencedores, sendo responsáveis por 60% da pontuação final, enquanto os outros 40% ficam a cargo de um júri formado por profissionais do cinema.Nas duas primeiras edições, o festival recebeu mais de 400 candidaturas de 45 países e os filmes finalistas foram vistos por cerca de 60 mil passageiros.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para participar, os filmes devem ter parte das filmagens realizadas em Portugal ou abordar elementos ligados à cultura portuguesa. Ao todo, serão selecionados dez curtas de ficção e dez documentários, dos quais cinco finalistas em cada categoria seguem para votação a bordo. Assim como no ano passado, os vencedores serão anunciados em Lisboa no Dia Mundial do Cinema, em 5 de novembro.As inscrições para o Altitude Film Fest estão abertas até 30 de abril. Os filmes selecionados serão exibidos nos voos da TAP entre setembro e outubro de 2026, período em que os passageiros poderão votar nas obras finalistas. Os vencedores das categorias de Ficção e Documentário recebem um prêmio de €1500 em viagens na rede da companhia aérea, enquanto a nova competição para estudantes terá um prêmio €1000.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiro vence concurso de documentários da TAP Portugal.Indicado aos Óscares e sucesso de bilheteira, “O Agente Secreto” completa quatro meses de exibição em Portugal