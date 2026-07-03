Daniela Mercury começa na próxima semana uma turnê em Portugal, com nove apresentações. A artista faz uma série de shows pela Europa neste mês de julho, sendo Portugal o país com o maior número de concertos da temporada.A Eurotour faz parte do projeto CirandaIA, que celebra os 40 anos de carreira da cantora. O espetáculo une a tradicional dança brasileira da ciranda à inteligência artificial, com o objetivo de discutir a tecnologia sob uma perspectiva mais humana.O primeiro concerto em Portugal será na próxima sexta-feira, 10 de julho, em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras. No dia seguinte, a cantora se apresenta em Arronches, no distrito de Portalegre. Já no dia 12, sobe ao palco na cidade do Porto.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A programação continua no dia 14, em local ainda a ser confirmado, e no dia 15, em Olhão. Nos dias 16 e 20, os locais também ainda não foram divulgados. Já no dia 19, o concerto será em Idanha-a-Nova, enquanto a turnê em Portugal termina no dia 23, em Alcobaça.Até o momento, a CirandaIA tem 15 apresentações confirmadas na Europa. Portugal concentra mais da metade dos espetáculos, reforçando a relação especial de Daniela Mercury com o país, que ela visita regularmente desde os anos 1990. Ao longo da carreira, a artista já realizou pelo menos 25 turnês em Portugal. O país também abriga um fã-clube dedicado à cantora, formado por brasileiros e portugueses. Os ingressos estão à venda nos canais habituais..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Um dia após Coala Festival, Marina Sena anuncia turnê europeia com shows em Lisboa e no Porto.É a vez do norte: Ivete Sangalo vai se apresentar em Guimarães