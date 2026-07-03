Artista celebra 40 anos de carreira.
Artista celebra 40 anos de carreira.Foto: DR
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Daniela Mercury inicia turnê em Portugal na próxima semana com nove shows

Cantora brasileira vai além das cidades que recebem artistas e marca apresentações em localidades como Olhão e Alcobaça.
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Daniela Mercury começa na próxima semana uma turnê em Portugal, com nove apresentações. A artista faz uma série de shows pela Europa neste mês de julho, sendo Portugal o país com o maior número de concertos da temporada.

A Eurotour faz parte do projeto CirandaIA, que celebra os 40 anos de carreira da cantora. O espetáculo une a tradicional dança brasileira da ciranda à inteligência artificial, com o objetivo de discutir a tecnologia sob uma perspectiva mais humana.

O primeiro concerto em Portugal será na próxima sexta-feira, 10 de julho, em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras. No dia seguinte, a cantora se apresenta em Arronches, no distrito de Portalegre. Já no dia 12, sobe ao palco na cidade do Porto.

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A programação continua no dia 14, em local ainda a ser confirmado, e no dia 15, em Olhão. Nos dias 16 e 20, os locais também ainda não foram divulgados. Já no dia 19, o concerto será em Idanha-a-Nova, enquanto a turnê em Portugal termina no dia 23, em Alcobaça.

Até o momento, a CirandaIA tem 15 apresentações confirmadas na Europa. Portugal concentra mais da metade dos espetáculos, reforçando a relação especial de Daniela Mercury com o país, que ela visita regularmente desde os anos 1990. Ao longo da carreira, a artista já realizou pelo menos 25 turnês em Portugal. O país também abriga um fã-clube dedicado à cantora, formado por brasileiros e portugueses. Os ingressos estão à venda nos canais habituais.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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