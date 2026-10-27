Uma das vozes mais importantes da música brasileira, Elba Ramalho voltará a Lisboa para uma apresentação no Capitólio em 2027. A cantora paraibana sobe ao palco no centro da capital no dia 30 de abril para show que percorre uma trajetória de mais de quatro décadas ligada especialmente aos ritmos e à cultura do Nordeste brasileiro.Elba iniciou sua carreira ainda nos anos 1960 e lançou o primeiro álbum, “Ave de Prata”, em 1979. A projeção nacional cresceu nos anos seguintes com discos como “Alegria” (1982), “Coração Brasileiro” (1983) e “Fogo na Mistura” (1985), período em que músicas como “Bate Coração”, “Banho de Cheiro” e “De Volta pro Aconchego” se tornaram alguns dos grandes sucessos de seu repertório.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Ao longo da carreira, a artista construiu uma relação próxima com nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Em 1996, integrou ainda “O Grande Encontro”, ao lado de Alceu, Geraldo e Zé, projeto dedicado à música nordestina que ultrapassou a marca de um milhão de cópias vendidas. A cantora também acumula dois Grammy Latino, conquistados com “Qual o Assunto Que Mais Lhe Interessa?”, em 2008, e “Balaio de Amor”, em 2009. Sua trajetória internacional inclui apresentações em espaços e festivais como o Olympia de Paris, o Blue Note de Nova York e o Festival de Montreux, além de diferentes passagens por Portugal. O show de Elba Ramalho acontece no Capitólio está marcado às 21h30 do dia 30 de abril. A apresentação tem duração prevista de 90 minutos e os ingressos custam €30..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Espetáculo em Braga celebra legado de Elis Regina com clássicos da música brasileira.Revelação da nova música brasileira, Rô Rosa fará shows em Porto e Lisboa no fim de outubro