Uma das apostas da nova geração da música brasileira, o cantor e compositor Rô Rosa desembarca em Portugal no fim de outubro para duas apresentações. O artista paulista sobe ao palco da Sala M.Ou.Co., no Porto, no dia 30, e da Casa Capitão, em Lisboa, no dia 31, levando ao público um repertório que mistura MPB, lo-fi, trap, rap, samba e pop.Natural de São José dos Campos (SP), Rô Rosa vem chamando atenção pela sonoridade que combina influências da música brasileira com elementos da produção contemporânea. Inspirado por artistas como Criolo, Liniker, Black Alien, Sabotage, Tássia Reis e Gal Costa, o cantor aborda temas como amor, saudade e as complexidades do cotidiano em composições marcadas por uma linguagem poética.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Os lançamentos mais recentes, "Sotaquin do Rio" e "Improvável", parceria com Yago Oproprio, ajudaram a ampliar o alcance do artista nas plataformas digitais e consolidaram sua projeção como uma das promessas da música brasileira. Em Lisboa, o show contará ainda com abertura do músico português SUAV, que transita entre a pop e o R&B contemporâneo.A apresentação no Porto no dia 30 de outubro está marcada para às 21h, com ingressos a partir de €20, mesmo horário do show em Lisboa no dia seguinte, na Casa Capitão. Para o espetáculo na capital, os ingressos custam €22..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"