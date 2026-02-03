Dora Morelenbaum apresenta álbum solo em Braga

A cantora e compositora brasileira Dora Morelenbaum voltará a Portugal em março para apresentar 'Pique', seu primeiro álbum solo, em um show marcado para o dia 28, no Theatro Circo, em Braga. A apresentação acontece na Sala Principal e já conta com entradas disponíveis para venda.Lançado em 2024, Pique foi indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Coproduzido por Ana Frango Elétrico, o disco reúne influências que passam pela MPB, jazz, soul e R&B, e marca a estreia individual da artista após anos de atuação em projetos coletivos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppFilha dos músicos Paula e Jaques Morelenbaum, arranjador da Banda Nova de Tom Jobim, Dora ganhou projeção internacional como integrante do grupo Bala Desejo, vencedor do Grammy Latino em 2022 com o álbum Sim Sim Sim, além de ter realizado turnês internacionais com apresentações esgotadas. A artista esteve em Portugal em 2025 e retorna agora com um espetáculo centrado em sua produção autoral.O show no Theatro Circo ocorre num sábado, às 21h30, com abertura das portas às 21h. Os ingressos custam €6 e estão disponíveis para venda através deste link.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Turnê de celebração dos 80 anos de Alceu Valença passa por Portugal em 2026.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira