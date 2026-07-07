O Todo Mundo Slam realiza neste sábado (11), em Lisboa, a grande final de sua edição de 2026, encerrando a programação comemorativa pelos sete anos do projeto. Promovido pela Associação Fala Orgânica, o encontro reúne apresentações de poesia falada e performance do DUO Festival antes da disputa que vai definir o campeão anual do slam. A entrada é gratuita e as atividades acontecem na Biblioteca de Alcântara - José Dias Coelho.A programação começa às 16h com o último encontro do DUO Festival, que desde maio reuniu artistas de diferentes países de língua portuguesa em performances que aproximam poesia, música e outras linguagens artísticas. Nesta edição de encerramento, participam José Anjos, com A Floresta Transparente, e Vanessa Parish Crooks, com Rooted Voice / Before The Bloom. A apresentação será de Maria Giulia Pinheiro, com mediação de Acílio Gala e Gonçalo Antunes.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Na sequência, às 17h30, acontece a grande final do Todo Mundo Slam 2026, reunindo os 15 finalistas classificados ao longo das cinco edições realizadas entre maio e julho. Além do título da temporada, os participantes também passarão a integrar uma antologia comemorativa pelos sete anos do projeto, publicada pela Editora Urutau. Criado em 2019, o Todo Mundo Slam tornou-se uma das principais iniciativas dedicadas à poesia falada em Portugal, reunindo artistas e participantes do Brasil, Angola, Cabo Verde e Portugal. Nesta edição comemorativa, o projeto passou a integrar o DUO Festival, iniciativa voltada a apresentações inéditas que exploram diferentes formas de performance a partir da palavra falada. Após a definição do campeão, a programação será encerrada com uma confraternização aberta ao público no jardim da biblioteca. A entrada é gratuita. Mais detalhes disponíveis na página de Instagram do Todo Mundo Slam. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Projeto com brasileiros em Lisboa promove festival de poesia e celebra sete anos do Todo Mundo Slam.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira