Criado em 2019, o Todo Mundo Slam tornou-se uma das principais iniciativas dedicadas à poesia falada em Portugal.
Criado em 2019, o Todo Mundo Slam tornou-se uma das principais iniciativas dedicadas à poesia falada em Portugal.Foto: DR
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Criado por brasileiros, Todo Mundo Slam encerra edição de sete anos com grande final em Lisboa neste sábado

Encontro na Biblioteca de Alcântara encerra edição comemorativa de sete anos do projeto com apresentações do DUO Festival e disputa entre 15 finalistas.
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O Todo Mundo Slam realiza neste sábado (11), em Lisboa, a grande final de sua edição de 2026, encerrando a programação comemorativa pelos sete anos do projeto. Promovido pela Associação Fala Orgânica, o encontro reúne apresentações de poesia falada e performance do DUO Festival antes da disputa que vai definir o campeão anual do slam. A entrada é gratuita e as atividades acontecem na Biblioteca de Alcântara - José Dias Coelho.

A programação começa às 16h com o último encontro do DUO Festival, que desde maio reuniu artistas de diferentes países de língua portuguesa em performances que aproximam poesia, música e outras linguagens artísticas. Nesta edição de encerramento, participam José Anjos, com A Floresta Transparente, e Vanessa Parish Crooks, com Rooted Voice / Before The Bloom. A apresentação será de Maria Giulia Pinheiro, com mediação de Acílio Gala e Gonçalo Antunes.

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Na sequência, às 17h30, acontece a grande final do Todo Mundo Slam 2026, reunindo os 15 finalistas classificados ao longo das cinco edições realizadas entre maio e julho. Além do título da temporada, os participantes também passarão a integrar uma antologia comemorativa pelos sete anos do projeto, publicada pela Editora Urutau.

Criado em 2019, o Todo Mundo Slam tornou-se uma das principais iniciativas dedicadas à poesia falada em Portugal, reunindo artistas e participantes do Brasil, Angola, Cabo Verde e Portugal. Nesta edição comemorativa, o projeto passou a integrar o DUO Festival, iniciativa voltada a apresentações inéditas que exploram diferentes formas de performance a partir da palavra falada.

Após a definição do campeão, a programação será encerrada com uma confraternização aberta ao público no jardim da biblioteca. A entrada é gratuita. Mais detalhes disponíveis na página de Instagram do Todo Mundo Slam.

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