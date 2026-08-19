A artista visual portuguesa Maria Caroço inaugura nesta quarta-feira (19), em Lisboa, a exposição "OCUPAÇÃO", que terá curadoria da brasileira Sabrina Stephanou. A mostra abre ao público às 18h30, no Atmosfera M, e poderá ser visitada gratuitamente até 15 de setembro.Na exposição, Maria Caroço reúne trabalhos que transitam entre têxtil, instalação e ilustração, além da utilização de materiais recuperados. A proposta parte da ideia da prática artística como um processo contínuo, no qual permanência, transformação e reconstrução também ajudam a definir o resultado das obras apresentadas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A relação com o tempo ocupa, assim, um lugar central em "OCUPAÇÃO". Mais do que apresentar as peças apenas como trabalhos finalizados, a mostra procura chamar atenção para os processos envolvidos em sua construção e para as transformações dos próprios materiais utilizados pela artista..Responsável pela curadoria, Sabrina Stephanou é brasileira e atua na área cultural em Portugal. Nesta exposição, acompanha a construção de um projeto que cruza diferentes linguagens das artes visuais e coloca em diálogo o trabalho de uma artista portuguesa com o olhar curatorial brasileiro.A Atmosfera M fica situada na Rua Castilho 5, 1250-066, na região do Marquês de Pombal, no centro de Lisboa. A exposição tem entrada gratuita..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes.Conheça a Brisa, galeria idealizada por casal de brasileiros em Lisboa