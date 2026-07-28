"Você quer sentar aqui?", pergunta Cecília Malan à filha, Olímpia, indicando uma cadeira. A menina prefere um outro banquinho, ainda se mantendo ao lado da mãe. As duas estão em mais um compromisso profissional de Cecília, a apresentação, em Lisboa, do livro 'Eu e Elas - Histórias Maternas', que marca a estreia da jornalista no mundo literário e tem origem, precisamente, na interseção entre os dois principais papéis exercidos por esta brasileira.Em dezembro de 2023, Cecília compartilhou uma foto que mostrava Olímpia, então com quatro anos, agarrada às suas pernas enquanto ela falava ao vivo num dos jornais da TV Globo. "Eu tinha duas opções. Ou não ir trabalhar, ou pegar a minha filha, que estava de férias escolares na época, e botar embaixo do braço e levar comigo, uma situação que muitas mães enfrentam. Então levei a pequena comigo, ela passou oito horas esse dia no trabalho", conta ao DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppOlímpia achava que a mãe já tinha encerrado a participação ao vivo. "Ela correu, abraçou minhas pernas, ficou calminha, quietinha. E é a foto que eu postei nas minhas redes sociais e, para minha surpresa, gerou uma quantidade surpreendente de mensagens de mães Brasil afora, dizendo me reconheci, me identifiquei, também levo meus filhos ao trabalho".A jornalista decidiu conhecer algumas dessas mulheres. No livro, traz entrevistas com 21 delas, relatando experiências muito diversas, todas, em comum, lidando com os desafios da maternidade. Na livraria onde ocorre a apresentação em Lisboa, alguns depoimentos de quem veio prestigiar a - agora- autora também evidenciam a temática. "Crianças precisam ocupar todos os espaços", diz uma das presentes. Há quem tenha vindo comprar um exemplar para si e outro para presentear a sogra, outra que nem tem filhos, mas declara que "minha mãe é o amor da minha vida" e que, por isso, reconhece o valor desta missão desempenhada por tantas mulheres, e também da obra de Cecília Malan..Para a jornalista, o exercício foi ajudar a mostrar "esses desafios e essa maternidade real" à luz, inclusive, do que é ser uma mãe brasileira em outro país. "Muitos brincaram que esse deveria ser o segundo livro, entrevistando mães brasileiras no exterior. Porque sim, é uma outra camada. É a falta da rede de apoio ali, presente, numa emergência. Ou até uma ajuda mais rotineira que a gente não tem aqui fora. Tenho a sorte e o privilégio de poder contar com a minha mãe na maior parte do ano, mas tenho inúmeras amigas morando no exterior que não têm com quem contar. Então vira realmente aquele núcleo familiar e a gente vai se desdobrando diariamente para dar conta".Uma demanda que passa, inclusive, por questões de identidade, com a valorização da cultura brasileira, já que Olímpia nasceu em outro país. "Eu só falo com ela em português, acho bastante importante manter a língua materna", revela. "Acho que nós temos um privilégio, como mães brasileiras no exterior, jornalistas, que a gente fala também muito sobre assuntos do mundo, mas isso nos conecta com o nosso país de origem. Eu não me sinto amputada do meu país, me sinto muito conectada", completa.Para Olímpia, diz querer passar esse sentimento, de "viver o Brasil no exterior", e confessa até já ter avançado numa frente fora do núcleo familiar. "Na escola da minha filha em Londres, senti que eles falavam muito pouco sobre o Brasil, tinham outras culturas que eram valorizadas com maior peso. Aí eu perguntei, a gente pode introduzir talvez... Aí falaram, então ótimo, vamos fazer aulas de arte sobre artistas brasileiros. Maravilhoso, adorei. Aí ela voltou para casa e eu falei, e aí, teve aula de arte brasileira? Tive, tive. A semana inteira foi dedicada a um artista. Eu falei, qual? Ela falou, Romero Britto. Eu falei, ótimo, mas vamos sugerir outros também, porque o leque de artistas brasileiros é absurdo e podemos aprender com muitos. Aí fui e sugeri outros nomes também para ampliar essa visão de Brasil. Então aos pouquinhos eu estou introduzindo o assunto numa escola tradicional britânica. Vamos ver no que vai dar."'Eu e Elas - Histórias Maternas' foi lançado pela Editora Record. Está disponível em edição física e também como audiobook, narrado pela própria Cecília, na plataforma Audible.caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Plataforma para terapia online dedicada a brasileiros no exterior atende em Portugal e mais de 40 países.Afroturismo em Portugal: "não precisamos ter medo do que aconteceu no passado"