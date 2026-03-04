Setton escolheu Lisboa como base nos últimos anos.
Cantora Brasileira Anna Setton volta a se apresentar em Lisboa em maio

De volta a Portugal, artista paulista leva ao palco repertório autoral e clássicos da música brasileira.
Publicado a

Residente em Portugal, a cantora e compositora brasileira Anna Setton volta a encontrar o público em Lisboa no dia 15 de maio, em apresentação no espaço àCapela Live Arts&Bar, no MACAM - Museu de Arte Contemporânea Armando Martins. A artista paulista traz à capital portuguesa um repertório que mistura composições próprias, músicas inéditas e releituras de nomes centrais da música popular brasileira.

Com trajetória construída entre as noites de jazz de São Paulo e a tradição da bossa nova e da MPB, Anna ganhou projeção internacional ao acompanhar Toquinho em turnês pelo mundo. Ao longo da carreira, também colaborou com artistas como Omara Portuondo, Sadao Watanabe e Mestrinho. Em 2018, lançou o primeiro álbum em nome próprio, consolidando a transição de acompanhante para protagonista de um trabalho autoral.

Durante a pandemia, manteve presença constante nas redes sociais, com apresentações semanais em que revisitava clássicos da canção brasileira apenas com voz e violão. No show em Lisboa, além de temas do repertório já conhecido do público, a cantora antecipa músicas que estarão no próximo trabalho. No palco, será acompanhada por Edu Sangirardi, no teclado, e Thiago Alves, no contrabaixo.

A apresentação do dia 15 de maio integra a programação cultural de 2026 do espaço lisboeta e é promovida pela Lunatejo - Gestão de Hotéis e Museus, SA., reunindo uma artista que circula por diferentes palcos internacionais e mantém forte ligação com a tradição musical brasileira.

Os ingressos para a apresentação custam entre €20 e €23 e a abertura das portas da casa está prevista para às 19h30. O show tem duração prevista de 75 minutos e classificação indicativa para maiores de 12 anos.

