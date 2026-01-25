Baco Exu do Blues faz turnê por Portugal em junho

O rapper baiano Baco Exu do Blues é mais um artista brasileiro com apresentações confirmadas em Portugal em 2026. Depois de passagens pelo país em 2023 e 2024, ambas com salas esgotadas, o músico retorna em junho deste ano para dois espetáculos integrados numa etapa europeia.A primeira apresentação acontece no dia 20 de junho, no Coliseu do Porto AGEAS. Seis dias depois, 26 de junho, Baco atua no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras - festival conhecido por dar espaço aos artistas brasileiros. Ainda está previsto um show em Lisboa, sem local definido até a publicação desta reportagem.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppOs shows surgem na sequência do lançamento de HASOS, álbum editado recentemente e que passa a ocupar lugar central no alinhamento ao vivo. O disco reúne 18 faixas, entre músicas e interlúdios, e tem a terapia como eixo narrativo, explorando temas como fragilidade emocional, conflitos internos e identidade. A produção ficou a cargo de Marcelo Delamare, Marcos Maurício, Dactes e JLZ.Ao longo da última década, Baco Exu do Blues construiu um percurso marcado pela fusão entre rap, soul e outras linguagens da música brasileira. Desde Esú até Bluesman e Quantas Vezes Você Já Foi Amado?, trabalho nomeado ao Grammy Latino, o artista ampliou o seu alcance para além do circuito do rap. Os ingressos para as apresentações do rapper em Portugal já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. As entradas variam entre os €30 e os €180. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Confira os shows de artistas do Brasil confirmados em Portugal neste ano.Artistas brasileiros nos festivais de verão: uma combinação "que tem tudo a ver"