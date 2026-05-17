É a vez do norte: Ivete Sangalo vai se apresentar em Guimarães

Para quem reclama que artistas brasileiros só se apresentam em Lisboa e no Porto, Guimarães tem sido uma cidade de destaque no cenário musical. Vários cantores e cantoras promovem shows no município do norte do país. A mais nova confirmação é de Ivete Sangalo.No dia 04 de setembro, a baiana se apresenta no espaço Multiusos. O local que tem sido referência em shows na região. "No palco, a artista com mais de 30 anos de carreira, promete um espetáculo vibrante, de grandes êxitos, conduzido por um repertório que atravessa diferentes fases da sua trajetória, e reúne alguns dos maiores sucessos da sua carreira", destaca a nota de imprensa.Ivete Sangalo é uma das artistas brasileiras mais queridas em Portugal, com fãs que lembram de músicas de toda a trajetória da cantora. "Reconhecida pela força arrebatadora das suas atuações ao vivo, Ivete Sangalo, continua a afirmar-se como uma das artistas internacionais mais acarinhadas pelo público português, reunindo diferentes gerações em concertos onde a música, a emoção e a alegria caminham lado a lado", destaca.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O espetáculo promete uma noite contagiante e bem brasileira. "Entre canções que marcaram gerações e hits mais recentes, o público poderá viver uma experiência intensa, de luz e som, dançante e cheia da alegria contagiante que transformou Ivete num dos maiores nomes da música brasileira", complementam os organizadores.A apresentação ocorre um dia antes da apresentação "Ivete Clareou", em Cascais. O show será nos Jardins do Casino Estoril e integra a agenda internacional da artista, que já tem nove datas confirmadas no Brasil ao longo de 2026. Entre as cidades incluídas estão Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. A passagem por Cascais marca a estreia fora do país de um projeto que, no último ano, reuniu dezenas de milhares de pessoas em apresentações no Brasil.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Veja a agenda atualizada de shows de artistas brasileiros em Portugal neste ano.MIMO. Festival promovido por brasileira muda de cidade e vai para Guimarães