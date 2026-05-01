Ivete não estará no Rock in Rio, mas fará show em Cascais em setembro.
Ivete não estará no Rock in Rio, mas fará show em Cascais em setembro.Rita Chantre / Arquivo Global Imagens.
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Veja a agenda atualizada de shows de artistas brasileiros em Portugal neste ano

Portugal segue como destino para os mais variados estilos musicais brasileiros. Anote as datas do seu artista preferido.
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A agenda de shows de artistas brasileiros em Portugal ganhou novas confirmações para os próximos meses. Sertanejo, samba, pagode, rock, reggae, rap, funk e MPB passam por palcos de Lisboa, Porto, Cascais, Oeiras, Braga, Funchal e diversas outras cidades nos próximos meses. O DN Brasil atualizou a lista para já anotar na agenda.

Maio

Maneva - 02 de maio na Madeira, 08 de maio no Lisboa ao Vivo, em Lisboa, e 09 de maio no Hard Club, no Porto.

Di Ferrero - 28 de maio na Casa Capitão, em Lisboa.

João Gomes - 29 e 30 de maio no Festival do Forró, no Porto. O artista também está confirmado no Coala Festival, em Cascais, que ocorre nos dias 30 e 31 de maio.

Caetano Veloso - 27 de maio, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto

Coala Festival - 30 e 31 de maio, em Cascais, com Caetano Veloso, Lulu Santos, João Gomes, Marina Sena, Ana Frango Elétrico, Zé Ibarra e Zeca Veloso.

Junho

Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago - 13 de junho no Primavera Sound Porto.

Baco Exu do Blues - 20 de junho no Coliseu do Porto Ageas e 26 de junho no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras.

Matuê, Dennis e Filipe Ret no Rock in Rio Lisboa - 28 de junho, em Lisboa.

Arnaldo Antunes - 30 de junho no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras. Na mesma data, também se apresentam os Raimundos.

Julho

Jorge Aragão - 05 de julho no Monsantos Open Air, em Lisboa.

Grupo Revelação - 24 de julho no UPS Ofir, em Braga, e 25 de julho no Monsantos Open Air, em Lisboa.

Diogo Nogueira - 26 de julho no Monsantos Open Air, em Lisboa.

Agosto

I Love Baile Funk e MC Jacaré - 06 de agosto no Monsantos Open Air, em Lisboa.

Maiara e Maraísa - 13 de agosto no festival O Sol da Caparica.

Di Proposito e Samba di Rua - 16 de agosto no Monsantos Open Air, em Lisboa.

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Setembro

Ivete Sangalo - 05 de setembro nos Jardins do Casino Estoril, em Cascais, com o espetáculo “Ivete Clareou”.

Paulo Ricardo - 13 de setembro na Super Bock Arena, no Porto.

Marisa Monte - 18 de setembro na MEO Arena, em Lisboa

Beto Guedes - 26 de setembro no Hard Club, no Porto, e 27 de setembro no Lisboa ao Vivo, em Lisboa.

Outubro

Simone Mendes - 02 de outubro no Campo Pequeno, em Lisboa, e 03 de outubro na Super Bock Arena, no Porto.

Djavan - 11 de outubro no MEO Arena, em Lisboa.

Gilsons - 17 de outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 18 de outubro no Coliseu Porto Ageas.

Alceu Valença - 30 de outubro no Coliseu em Lisboa, 31 de outubro em Coimbra e 01 de novembro no Coliseu do Porto.

Novembro

Rubel - 13 de novembro no Coliseu de Lisboa, 19 de novembro no Coliseu do Porto e 21 de novembro no Convento São Francisco, em Coimbra.

Chico Chico - 30 de novembro no M.Ou.Co, no Porto.

Dezembro

Chico Chico - 03 de dezembro na Escola de Artes e Ofícios, em Ovar, 05 de dezembro na Casa Capitão, em Lisboa, e 07 de dezembro no Espaço Vita, em Braga.

Esta agenda será atualizada quando mais confirmações forem anunciadas.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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