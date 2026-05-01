Veja a agenda atualizada de shows de artistas brasileiros em Portugal neste ano

A agenda de shows de artistas brasileiros em Portugal ganhou novas confirmações para os próximos meses. Sertanejo, samba, pagode, rock, reggae, rap, funk e MPB passam por palcos de Lisboa, Porto, Cascais, Oeiras, Braga, Funchal e diversas outras cidades nos próximos meses. O DN Brasil atualizou a lista para já anotar na agenda.MaioManeva - 02 de maio na Madeira, 08 de maio no Lisboa ao Vivo, em Lisboa, e 09 de maio no Hard Club, no Porto.Di Ferrero - 28 de maio na Casa Capitão, em Lisboa.João Gomes - 29 e 30 de maio no Festival do Forró, no Porto. O artista também está confirmado no Coala Festival, em Cascais, que ocorre nos dias 30 e 31 de maio.Caetano Veloso - 27 de maio, no Pavilhão Rosa Mota, no PortoCoala Festival - 30 e 31 de maio, em Cascais, com Caetano Veloso, Lulu Santos, João Gomes, Marina Sena, Ana Frango Elétrico, Zé Ibarra e Zeca Veloso.JunhoCriolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago - 13 de junho no Primavera Sound Porto.Baco Exu do Blues - 20 de junho no Coliseu do Porto Ageas e 26 de junho no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras.Matuê, Dennis e Filipe Ret no Rock in Rio Lisboa - 28 de junho, em Lisboa.Arnaldo Antunes - 30 de junho no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras. Na mesma data, também se apresentam os Raimundos.JulhoJorge Aragão - 05 de julho no Monsantos Open Air, em Lisboa.Grupo Revelação - 24 de julho no UPS Ofir, em Braga, e 25 de julho no Monsantos Open Air, em Lisboa.Diogo Nogueira - 26 de julho no Monsantos Open Air, em Lisboa.AgostoI Love Baile Funk e MC Jacaré - 06 de agosto no Monsantos Open Air, em Lisboa.Maiara e Maraísa - 13 de agosto no festival O Sol da Caparica.Di Proposito e Samba di Rua - 16 de agosto no Monsantos Open Air, em Lisboa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!SetembroIvete Sangalo - 05 de setembro nos Jardins do Casino Estoril, em Cascais, com o espetáculo “Ivete Clareou”.Paulo Ricardo - 13 de setembro na Super Bock Arena, no Porto.Marisa Monte - 18 de setembro na MEO Arena, em LisboaBeto Guedes - 26 de setembro no Hard Club, no Porto, e 27 de setembro no Lisboa ao Vivo, em Lisboa.OutubroSimone Mendes - 02 de outubro no Campo Pequeno, em Lisboa, e 03 de outubro na Super Bock Arena, no Porto.Djavan - 11 de outubro no MEO Arena, em Lisboa.Gilsons - 17 de outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 18 de outubro no Coliseu Porto Ageas.Alceu Valença - 30 de outubro no Coliseu em Lisboa, 31 de outubro em Coimbra e 01 de novembro no Coliseu do Porto.NovembroRubel - 13 de novembro no Coliseu de Lisboa, 19 de novembro no Coliseu do Porto e 21 de novembro no Convento São Francisco, em Coimbra.Chico Chico - 30 de novembro no M.Ou.Co, no Porto.DezembroChico Chico - 03 de dezembro na Escola de Artes e Ofícios, em Ovar, 05 de dezembro na Casa Capitão, em Lisboa, e 07 de dezembro no Espaço Vita, em Braga.Esta agenda será atualizada quando mais confirmações forem anunciadas..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira