Consulado-Geral do Brasil em Lisboa realiza melhorias e destina andar exclusivo ao setor de passaportes

Atendimento do documento será feito no primeiro andar, onde também foi instalada uma área especial com brinquedos e materiais de pintura para os "brasileirinhos".
O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa finalizou melhorias no prédio para o atendimento da comunidade. O setor de passaportes ficará concentrado no primeiro andar, que também ganhou uma área especial para crianças. As novidades foram anunciadas nesta sexta-feira, 30 de janeiro, e já estarão em funcionamento a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro.

Segundo publicação do consulado, o objetivo das mudanças é “oferecer mais conforto no atendimento à comunidade brasileira”. No setor de passaportes, o serviço mais prestado pela repartição, foi instalado um espaço com brinquedos e materiais de desenho para que as crianças fiquem entretidas durante o atendimento dos adultos. Já o setir notarial será no piso térreo.

Outra melhoria foi a troca do sistema de iluminação e do revestimento das paredes, para criar “um ambiente mais agradável e silencioso para o público e a equipe consular”. Ainda segundo o comunicado, os dois andares estão equipados com “acessibilidade plena”, com rampas e elevadores.

O consulado recebe, em média, 250 pessoas por dia, sendo o maior da Europa. O serviço mais procurado é justamente o de emissão e renovação de passaportes. Em 2025, foram emitidos 15.826 passaportes e Autorizações de Retorno ao Brasil (ARB), uma média de 43 documentos por dia.

Recentemente, a repartição divulgou um alerta relacionado à regularização eleitoral. O procedimento é totalmente online e precisa ser realizado até maio. É importante lembrar que estar em dia com a Justiça Eleitoral brasileira é obrigatório para a renovação do passaporte.

