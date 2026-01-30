Consulado-Geral do Brasil em Lisboa realiza melhorias e destina andar exclusivo ao setor de passaportes

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa finalizou melhorias no prédio para o atendimento da comunidade. O setor de passaportes ficará concentrado no primeiro andar, que também ganhou uma área especial para crianças. As novidades foram anunciadas nesta sexta-feira, 30 de janeiro, e já estarão em funcionamento a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro.Segundo publicação do consulado, o objetivo das mudanças é “oferecer mais conforto no atendimento à comunidade brasileira”. No setor de passaportes, o serviço mais prestado pela repartição, foi instalado um espaço com brinquedos e materiais de desenho para que as crianças fiquem entretidas durante o atendimento dos adultos. Já o setir notarial será no piso térreo.Outra melhoria foi a troca do sistema de iluminação e do revestimento das paredes, para criar “um ambiente mais agradável e silencioso para o público e a equipe consular”. Ainda segundo o comunicado, os dois andares estão equipados com “acessibilidade plena”, com rampas e elevadores.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppO consulado recebe, em média, 250 pessoas por dia, sendo o maior da Europa. O serviço mais procurado é justamente o de emissão e renovação de passaportes. Em 2025, foram emitidos 15.826 passaportes e Autorizações de Retorno ao Brasil (ARB), uma média de 43 documentos por dia.Recentemente, a repartição divulgou um alerta relacionado à regularização eleitoral. O procedimento é totalmente online e precisa ser realizado até maio. É importante lembrar que estar em dia com a Justiça Eleitoral brasileira é obrigatório para a renovação do passaporte.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa alerta para prazos de regularização do título eleitoral.Busca por ajuda. O que a assistência jurídica do consulado não pode fazer pelo imigrante