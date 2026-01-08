Consulado do Brasil em Lisboa emitiu uma média de 43 passaportes por dia em 2025

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa emitiu 15.826 passaportes e Autorizações de Retorno ao Brasil durante o ano de 2025. A média foi de 43 documentos por dia. A estatística anual foi divulgada esta semana pelo consulado.Não é possível fazer uma comparação com o ano anterior, porque a contabilização dos dados começou em 2025. No total, foram analisados 85.677 requerimentos no sistema e-Consular. “A comunidade brasileira não é apenas numerosa, mas também muito consciente da necessidade de manter os documentos em dia”, diz ao DN Brasil o cônsul-geral Alessandro Candeas.Foram realizados 13.642 atos notariais, como registros de nascimento, procurações, reconhecimentos de assinatura e atestados de vida. Todas as solicitações de serviços são feitas online. Ao longo do ano, a equipe do consulado respondeu a 3.328 e-mails com dúvidas e consultas.Outro destaque é a busca por ajuda no setor de assistência. Foram 2.745 atendimentos, como orientação jurídica e psicológica. Para Candeas, os números refletem o volume da comunidade brasileira em Portugal, o segundo país com mais brasileiros no exterior. O consulado na capital portuguesa é também o maior da Europa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAo comentar a demanda por assistência consular, o cônsul-geral ressalta a criação do Espaço da Mulher Brasileira (EMuB). Candeas também destaca que a comunicação faz com que as pessoas saibam que podem contar com os serviços do consulado.Além do apoio da imprensa voltada à comunidade brasileira, as informações também são publicadas nas redes sociais do consulado. Essas iniciativas foram implementadas com a chegada do diplomata ao posto, no outono de 2024. Como antecipou do DN Brasil em uma das primeiras entrevistas quando chegou a Lisboa, uma das metas era o reforço dos canais de comunicação com a comunidade.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa planeja campanha contra a xenofobia.Guia do Imigrante: quando procurar o consulado? e a embaixada?