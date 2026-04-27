Consulado do Brasil em Lisboa prorroga inscrições de concurso voltado a estudantes em Portugal

O prazo de inscrição para o concurso “Amigos e Amigas do Brasil” foi prorrogado até 8 de maio, após pedidos de escolas em Portugal. A iniciativa é promovida pelo Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, em parceria com o Instituto Guimarães Rosa e a Embaixada do Brasil em Lisboa, e é voltada a estudantes do 5º ao 12º ano (equivalente ao nosso terceiro colegial) que vivem no país.A proposta do concurso é estimular reflexões sobre a amizade entre Brasil e Portugal, além de temas como interculturalidade e integração. Os trabalhos devem ser feitos em grupos de dois a cinco alunos, com pelo menos duas nacionalidades diferentes, e podem ser inscritos em três categorias: redação manuscrita, vídeo - inclusive com música - ou desenho e pintura..A premiação pode chegar a €500 por grupo. Professores de escolas com maior participação também concorrem a uma viagem ao Brasil. O resultado está previsto para o dia 25 de maio, e os trabalhos selecionados serão divulgados nas plataformas do Consulado.O regulamento completo e os formulários de inscrição estão disponíveis no site do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail do consulado, com o assunto “Concurso Amigos e Amigas do Brasil”.As inscrições devem ser enviadas até 8 de maio. A participação é gratuita e aberta a estudantes matriculados em escolas em Portugal dentro das séries indicadas..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Para combater xenofobia, Brasil vai premiar estudantes e professores em Portugal em concurso cultural.Falta um mês: brasileiros em Portugal têm até dia 6 de maio para regularizar o título eleitoral