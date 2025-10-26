DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Promoção é do consulado, que inaugurou este ano o Espaço da Mulher Brasileira em Lisboa (EMuB).
Consulado do Brasil em Lisboa promove 1º Fórum de Empreendedorismo para Mulheres Brasileiras em Portugal

Evento será no dia 11 de novembro, no escritório da Apex em Lisboa. Inscrições estão abertas e vagas são limitadas.
Publicado a

“Empreendedorismo Feminino: Desafios e Oportunidades para Mulheres Brasileiras em Portugal” será o tema do primeiro fórum de empreendedorismo promovido pelo Consulado Geral do Brasil em Lisboa. A iniciativa faz parte das atividades do Espaço da Mulher Brasileira em Lisboa (EMuB). O evento está marcado para o dia 11 de novembro, a partir das 9:00, na sede local da Apex, no centro da cidade.

O fórum estará dividido em quatro painéis e "tem como objetivo apoiar, informar e incentivar mulheres brasileiras que desejam empreender ou expandir seus negócios no país", destaca o consulado. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas a 100 pessoas em cada um dos quatro painéis.

Este evento é destinado tanto para quem já atua como empreendedora ou para quem planeja abrir uma empresa. Estarão nos painéis "especialistas, empresárias, autoridades e representantes de instituições públicas e privadas para debater caminhos, compartilhar experiências e oferecer orientações práticas sobre o mercado português". Negócios e Legalização, Gestão e Inovação, Desenvolvimento Pessoal e Networking são alguns dos assuntos discutidos no fórum.

O evento também marca o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro. O fórum conta com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) e da Casa do Brasil de Lisboa. O Grupo de Mulheres do Brasil também participará. A inscrição pode ser feita através deste link.

Programação

8h30 – Início do credenciamento

9h00 – Boas-vindas e apresentação institucional.

Mesa de abertura:

Embaixador Alessandro Candeas – Cônsul-Geral do Brasil em Lisboa.

Embaixador Raimundo Carreiro – Embaixada do Brasil em Lisboa.

Paulo Matheus – Diretor da ApexBrasil em Portugal.

Ana Paula Costa – Presidente da Casa do Brasil de Lisboa. 

9h30 – 11h00: Painel 1 – Mulheres empreendedoras: apoio ao empreendedorismo feminino em Portugal.

11h20 – 12h30: Painel 2 – Programas de fomento ao empreendedorismo feminino.

14h00 – 15h00: Painel 3 – Trajetórias pessoais e boas práticas.

15h20 – 16h40. Painel 4 – Empreendedorismo social: mídias, novas tecnologias e diversidade.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
