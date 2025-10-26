Consulado do Brasil em Lisboa promove 1º Fórum de Empreendedorismo para Mulheres Brasileiras em Portugal

“Empreendedorismo Feminino: Desafios e Oportunidades para Mulheres Brasileiras em Portugal” será o tema do primeiro fórum de empreendedorismo promovido pelo Consulado Geral do Brasil em Lisboa. A iniciativa faz parte das atividades do Espaço da Mulher Brasileira em Lisboa (EMuB). O evento está marcado para o dia 11 de novembro, a partir das 9:00, na sede local da Apex, no centro da cidade.O fórum estará dividido em quatro painéis e "tem como objetivo apoiar, informar e incentivar mulheres brasileiras que desejam empreender ou expandir seus negócios no país", destaca o consulado. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas a 100 pessoas em cada um dos quatro painéis.Este evento é destinado tanto para quem já atua como empreendedora ou para quem planeja abrir uma empresa. Estarão nos painéis "especialistas, empresárias, autoridades e representantes de instituições públicas e privadas para debater caminhos, compartilhar experiências e oferecer orientações práticas sobre o mercado português". Negócios e Legalização, Gestão e Inovação, Desenvolvimento Pessoal e Networking são alguns dos assuntos discutidos no fórum.O evento também marca o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro. O fórum conta com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) e da Casa do Brasil de Lisboa. O Grupo de Mulheres do Brasil também participará. A inscrição pode ser feita através deste link.Programação 8h30 – Início do credenciamento9h00 – Boas-vindas e apresentação institucional.Mesa de abertura:Embaixador Alessandro Candeas – Cônsul-Geral do Brasil em Lisboa.Embaixador Raimundo Carreiro – Embaixada do Brasil em Lisboa.Paulo Matheus – Diretor da ApexBrasil em Portugal.Ana Paula Costa – Presidente da Casa do Brasil de Lisboa. 9h30 – 11h00: Painel 1 – Mulheres empreendedoras: apoio ao empreendedorismo feminino em Portugal.11h20 – 12h30: Painel 2 – Programas de fomento ao empreendedorismo feminino.14h00 – 15h00: Painel 3 – Trajetórias pessoais e boas práticas.15h20 – 16h40. Painel 4 – Empreendedorismo social: mídias, novas tecnologias e diversidade.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Nova Lei dos Estrangeiros entra em vigor esta quinta-feira. O que muda?.Guia do imigrante: "Nome sujo" em Portugal aparece na CRC, o SPC do país