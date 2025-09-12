Consulado do Brasil em Lisboa planeja campanha contra a xenofobia

O Consulado do Brasil em Lisboa vai começar a planejar uma campanha contra a xenofobia em Portugal. O anúncio foi realizado pelo cônsul-geral Alessandro Candeas, durante o painel de abertura do Brasil Origem Week desta sexta-feira, 12 de setembro."Nós temos feito campanha junto à comunidade e junto à imprensa em áreas como combate à violência contra a mulher, violência doméstica, o empreendedorismo, a orientação e proteção no contexto de mudanças legislativas em matéria de imigração. E vamos começar também, esse é um tema que nos preocupa profundamente, vamos começar também campanhas contra a xenofobia e o racismo", disse o embaixador.Em outro painel à tarde no evento, intitulado "Brasileiros em Portugal: sua representatividade e seus direitos", Candeas deu mais detalhes da iniciativa que pretende promover. "Precisa ser objeto de um trabalho junto à sociedade civil, não apenas as instâncias formais de governo, como eu disse, que são sensíveis e preocupadas e respondem sempre às questões do Governo em todos os níveis, mas precisamos também trabalhar com a sociedade civil", afirmou Candeas. A campanha começa agora a ser planejada e terá a participação da sociedade civil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Esta campanha acompanha o trabalho já realizado pela diplomacia brasileira através dos canais oficiais, segundo o cônsul. "Nós trabalhamos com canais oficiais, que muitas vezes não passam pela imprensa, mas só isso não basta, por isso temos que avançar nesse assunto", argumentou.Alessandro Candeas classificou como "chocante" o caso do português que publicou um vídeo oferecendo 500 euros por cabeça de brasileiros. "É inaceitável, não há como subestimar o potencial do impacto disso em relação aos direitos humanos, de uma forma geral, especificamente, que dizem respeito à nossa comunidade de imigrantes brasileiros integrada, como já tem sido rito e reiterado aqui. É absolutamente inaceitável e precisa ser combatido, punido em várias frentes", destacou.O cidadão, denunciado ao Ministério Público (MP), foi detido pela Polícia Judiciária (PJ). No entanto, o tribunal decidiu que fique em liberdade, mas proibido de publicar nas redes sociais.Um dia de reflexõesO painel "Brasileiros em Portugal: sua representatividade e seus direitos" um dos oito painéis do fórum deste segundo dia do Brasil Origem Week. Entre os temas debatidos, estiveram o acordo do Mercosul com a União Europeia (UE), conexões lusófonas, empreendedorismo brasileiro em Portugal e turismo sustentável.Neste sábado, 13 de setembro, um dos destaques da programação é o workshop sobre internacionalização de empresas, em parceria com a Apex. O evento será no escritório local da agência, a partir das 9:00.Já a programação aberta ao público do Brasil Origem Week começa a partir das 12:00, com entrada livre, no Páteo da Galé, na Praça do Comércio. As atividades seguem até às 21:00.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Homem que oferecia 500 euros "por cabeça de brasileiros" fica em liberdade mas proibido de publicar nas redes .Desinformação pela caixa do correio: o ódio, o engano e a xenofobia de grupos extremistas