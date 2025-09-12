DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Segundo Alessandro Candeas, começa a ter cada vez mais procura ajuda pelo consulado para casos de xenofobia e discriminação.
Segundo Alessandro Candeas, começa a ter cada vez mais procura ajuda pelo consulado para casos de xenofobia e discriminação.Foto: Gerardo Santos
Consulado do Brasil em Lisboa planeja campanha contra a xenofobia

Anúncio foi realizado pelo cônsul geral Alessandro Candeas, no evento Brasil Origem Week.
O Consulado do Brasil em Lisboa vai começar a planejar uma campanha contra a xenofobia em Portugal. O anúncio foi realizado pelo cônsul-geral Alessandro Candeas, durante o painel de abertura do Brasil Origem Week desta sexta-feira, 12 de setembro.

"Nós temos feito campanha junto à comunidade e junto à imprensa em áreas como combate à violência contra a mulher, violência doméstica, o empreendedorismo, a orientação e proteção no contexto de mudanças legislativas em matéria de imigração. E vamos começar também, esse é um tema que nos preocupa profundamente, vamos começar também campanhas contra a xenofobia e o racismo", disse o embaixador.

Em outro painel à tarde no evento, intitulado "Brasileiros em Portugal: sua representatividade e seus direitos", Candeas deu mais detalhes da iniciativa que pretende promover. "Precisa ser objeto de um trabalho junto à sociedade civil, não apenas as instâncias formais de governo, como eu disse, que são sensíveis e preocupadas e respondem sempre às questões do Governo em todos os níveis, mas precisamos também trabalhar com a sociedade civil", afirmou Candeas. A campanha começa agora a ser planejada e terá a participação da sociedade civil.

Esta campanha acompanha o trabalho já realizado pela diplomacia brasileira através dos canais oficiais, segundo o cônsul.  "Nós trabalhamos com canais oficiais, que muitas vezes não passam pela imprensa, mas só isso não basta, por isso temos que avançar nesse assunto", argumentou.

Alessandro Candeas classificou como "chocante" o caso do português que publicou um vídeo oferecendo 500 euros por cabeça de brasileiros. "É inaceitável, não há como subestimar o potencial do impacto disso em relação aos direitos humanos, de uma forma geral, especificamente, que dizem respeito à nossa comunidade de imigrantes brasileiros integrada, como já tem sido rito e reiterado aqui. É absolutamente inaceitável e precisa ser combatido, punido em várias frentes", destacou.

O cidadão, denunciado ao Ministério Público (MP), foi detido pela Polícia Judiciária (PJ). No entanto, o tribunal decidiu que fique em liberdade, mas proibido de publicar nas redes sociais.

Um dia de reflexões

O painel "Brasileiros em Portugal: sua representatividade e seus direitos" um dos oito painéis do fórum deste segundo dia do Brasil Origem Week. Entre os temas debatidos, estiveram o acordo do Mercosul com a União Europeia (UE), conexões lusófonas, empreendedorismo brasileiro em Portugal e turismo sustentável.

Neste sábado, 13 de setembro, um dos destaques da programação é o workshop sobre internacionalização de empresas, em parceria com a Apex. O evento será no escritório local da agência, a partir das 9:00.

Já a programação aberta ao público do Brasil Origem Week começa a partir das 12:00, com entrada livre, no Páteo da Galé, na Praça do Comércio. As atividades seguem até às 21:00.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
