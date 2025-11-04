Consulado brasileiro em Lisboa tem média de 250 casos de assistência nos últimos 3 meses. Saiba como solicitar

Nos últimos três meses, a média de atendimentos para assistência jurídica e psicológica no Consulado-Geral do Brasil em Lisboa foi de 250 casos por mês. Em outubro, a média diária foi de 10 marcações, enquanto em setembro foram 13 atendimentos por dia e, em julho, nove. Os dados fazem parte das estatísticas oficiais do consulado, divulgadas mensalmente.Os números contrastam com os meses de março e abril, quando os relatórios começaram a ser publicados. Naquele período, a assistência não ultrapassava os 150 casos mensais..O atendimento é gratuito, mas a legislação impõe limitações quanto ao que os profissionais do consulado podem realizar. Estão autorizados a solicitar essa assistência brasileiros e brasileiras residentes na jurisdição* consular que necessitem de apoio em situações emergenciais.Para fazer o pedido, basta enviar um e-mail para cg.lisboa@itamaraty.gov.br, com um breve resumo do tipo de apoio desejado. "O Consulado-Geral esclarece que os serviços têm caráter pontual, destinados a orientar o cidadão em situação emergencial", informa o site oficial.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No caso do atendimento psicológico, "não são realizados tratamentos psicoterapêuticos de médio ou longo prazo, orientação vocacional, avaliações psicotécnicas ou prescrição de medicamentos". A assistência jurídica, por sua vez, não pode assumir a defesa de cidadãos brasileiros em juízo; nesses casos, é possível apenas fornecer orientação e encaminhamento para entidades locais que prestem esses serviços.Em situações de emergência, o plantão consular pode ser acionado pelo número +351 962 520 581. O telefone é destinado exclusivamente a casos de urgência, não devendo ser utilizado para tirar dúvidas gerais ou fazer pedidos de atendimento. Mais informações estão disponíveis aqui. Confira neste guia do imigrante quando procurar o consulado e quando procurar a embaixada..Guia do Imigrante: quando procurar o consulado? e a embaixada?.*Jurisdição de LisboaLeiriaCastelo BrancoSantarémPortalegreLisboaSetúbal (parcialmente, exclui as cidades de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, que pertencem ao Consulado-Geral em Faro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa: procura por orientação jurídica e psicológica aumenta 36% em julho.Consulado em Lisboa emite orientações para casos de brasileiros barrados no aeroporto