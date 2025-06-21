DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco. FOTO: Direitos Reservados
Comédia escrita por Fábio Porchat estreia em Portugal em setembro com trio de atrizes brasileiras

Espetáculo 'Agora É Que São Elas!' passa por Leiria, Lisboa e Porto com Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco no elenco.
Publicado a

A comédia Agora É Que São Elas!, escrita e dirigida por Fábio Porchat, estreia em setembro nos palcos portugueses com apresentações em Leiria, Lisboa e Porto. A peça, que já teve temporadas esgotadas no Brasil, reúne as atrizes e comediantes Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco em uma sequência de nove sketchs que exploram com humor questões de sociedade, comportamento e política, em personagens femininos e masculinos.

“A peça é despretensiosa. Tem três grandes comediantes no palco — elas dominam e têm consciência do potencial delas. Um texto de comédia só funciona sendo feito por comediantes que acreditam nele e que sabem pegar esse texto e ir além. Essas mulheres melhoram o meu texto e as piadas, e eu acho isso incrível”, afirma Fábio Porchat.

O espetáculo abre a turnê no dia 18 de setembro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. Segue depois para a Aula Magna, em Lisboa, nos dias 20 e 21, e no dia 23 chega ao Teatro Sá da Bandeira, no Porto. A agenda continua com apresentações em Braga, no Espaço Vita, no dia 24, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, no dia 25, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 27, e no Centro de Artes de Águeda, no dia 28.

Em cena, o trio interpreta cerca de 20 personagens, num formato que privilegia o improviso e torna cada apresentação única para o público.

Cartaz das apresentações.
Cartaz das apresentações. FOTO: Direitos Reservados

Conhecida do grande público pelo humorístico Zorra Total, Maria Clara Gueiros é uma das presenças mais marcantes do elenco. Júlia Rabello ganhou projeção como uma das protagonistas do Porta dos Fundos, enquanto a paulistana Priscila Castello Branco vem se destacando na cena do stand-up brasileiro com o solo Tô Quase Lá, sucesso nos últimos dois anos.

As entradas para as três apresentações já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridas neste link. Os ingressos variam entre os €18 e os €24 dependendo da cidade dos espetáculos.

