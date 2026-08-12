Indeferimentos em processos e notificações da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) são o tema da próxima sessão informativa da Casa do Brasil. O encontro será online e gratuito, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre esses assuntos.A sessão está marcada para o dia 18 de agosto, às 15:00. A jurista e técnica superior da Casa do Brasil de Lisboa Patrícia Peret vai conduzir o encontro. Segundo comunicado da Casa do Brasil, serão detalhadas "as alterações (atualizações e novas regras) na lei de estrangeiros portuguesa e o que elas consistem na prática".A participação na sessão é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, por meio do preenchimento deste formulário. As vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas quando o limite for atingido.A Casa do Brasil alerta que, caso a pessoa inscrita não receba o link de acesso à reunião até o final do dia anterior à sessão, deve verificar a caixa de spam do e-mail. Em caso de dúvidas relacionadas à sessão, o e-mail para contato é sessaocbl@gmail.com.A Casa do Brasil alerta que caso a pessoa inscrita não receba o link de acesso à reunião no final do dia anterior à sessão, deve verifcar o spam do e-mail. Em caso de qualquer dúvida relacionada com a sessão o e-mail para contato é sessaocbl@gmail.com.Os encontros anteriores já abordaram temas como percursos educativos em Portugal, Lei da Nacionalidade, equivalência de diplomas, processos de regularização, saúde mental. A última foi a lei dos estrangeiros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Recibos verdes: pagar o mínimo à Segurança Social pode gerar indeferimento no título de residência.Após disputa com a AIMA, títulos de residência CPLP por ação judicial começam a ser aprovados