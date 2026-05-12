Cantora brasileira Marvvila se apresenta em Lisboa neste fim de semana

A cantora brasileira Marvvila, um dos nomes em destaque da nova geração do pagode, se apresenta em Lisboa neste domingo, dia 17 de maio. O show acontece na Music Station e contará também com participação do grupo Samba de Dom e dos DJs Jorge Cadete, Márcio Araújo e Lucien Salazar. Ainda há ingressos disponíveis para venda. Natural do Rio de Janeiro, Marvvila começou a ganhar projeção nacional após participar do The Voice Brasil ainda na adolescência. Nos últimos anos, consolidou espaço no cenário do pagode contemporâneo com músicas que acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais, além de aparições em programas de televisão e grandes festivais no Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No repertório, a artista deve apresentar sucessos como “Pagodeira”, “Nike e Shortinho” e “Você Não Vai Sofrer”, parceria com Ivete Sangalo. Ao longo da carreira, também dividiu palco com nomes como Belo, Péricles, Alcione e Léo Santana. Em 2026, Marvvila volta a integrar a programação do Rock in Rio pelo segundo ano consecutivo.A passagem por Portugal faz parte da primeira turnê internacional promovida pela marca Q’samba, projeto voltado à realização de eventos ligados à cultura lusófona. Antes de Lisboa, a cantora também se apresenta em Luanda, em Angola, numa agenda que marca a expansão internacional de sua carreira.O evento acontece neste domingo, das 16h30 às 2h, na Music Station, localizada na Avenida Aquilino Ribeiro Machado, 74, em Lisboa. Os ingressos variam entre os €30 e os €800 (grupo) e podem ser adquiridos através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais