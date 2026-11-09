O cantor, compositor e produtor musical brasileiro Thomé inicia nesta quarta-feira (12), no Porto, sua primeira turnê pela Europa, com apresentações em sete cidades de Portugal, Reino Unido e Espanha. A série de shows, que termina em Lisboa no dia 22, marca a chegada aos palcos europeus do álbum Quero Ser Tudo, lançado em agosto deste ano.Com um formato intimista de voz e violão, o artista apresentará músicas do novo trabalho, composições de discos anteriores e releituras de clássicos da música popular brasileira. A proposta é explorar diferentes influências musicais em apresentações que valorizam as canções e a proximidade com o público..Lançado em agosto, Quero Ser Tudo reúne 12 faixas que transitam entre MPB, pop, rock, disco music, R&B e música eletrônica. As composições abordam temas como identidade, ansiedade, relacionamentos e inquietações da vida contemporânea, numa mistura de referências da música brasileira com sonoridades internacionais. O álbum conta com participações de artistas como Agnes Nunes, Mari Jasca, Thalin, Tom Ribeira e Zi.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Filho de uruguaio e neto de mineiro, Thomé iniciou sua carreira musical em 2020 e lançou o primeiro álbum, Quebra-Cabeça, em 2023, com participações de Mestireno e Leo Middea. No ano seguinte, apresentou o disco Acústico, gravado no Estúdio Central, em São Paulo. Ao longo de sua trajetória, passou por espaços e eventos como a Casa Natura Musical, a Sala São Paulo, a Virada Cultural e a São Paulo Fashion Week, além de dividir o palco com nomes da música brasileira.A turnê nesta quarta começa, na Escola Normal, no Porto, e segue para Brighton (13), Londres (14) e Bristol (15), no Reino Unido. No dia 18, Thomé se apresenta no Jamboree, em Barcelona, na Espanha, onde também realizará um workshop dedicado à música brasileira na Casa Nossa.O retorno a Portugal acontece no dia 21 de novembro, com apresentação no FEN Festival, em Fafe, e no dia 22, no Arroz Estúdios, em Lisboa, encerrando a primeira turnê europeia do artista. Os ingressos e mais informações sobre as apresentações estão no Instagram do cantor..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Cê tá Doido: "Levar esse projeto para a Europa é a realização de um sonho".Primeira turnê europeia de Chico Chico terá quatro shows em Portugal