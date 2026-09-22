Com cada vez mais espaço no cenário musical, o cantor e compositor brasileiro Chico Chico anunciou sua primeira turnê europeia para o final deste ano, na qual contemplará quatro datas confirmadas em Portugal. As apresentações acontecem no dia 30 de novembro, no M.Ou.Co, no Porto; 3 de dezembro, na Escola de Artes e Ofícios, em Ovar; 5 de dezembro, na Casa Capitão, em Lisboa; e 7 de dezembro, no Espaço Vita, em Braga.A série de shows marca a divulgação do álbum Let It Burn / Deixa Arder, trabalho mais recente do artista, previsto para lançamento em 2025. O disco reúne influências que vão do folk norte-americano ao blues, passando por sonoridades brasileiras contemporâneas, com faixas como “Tanto Pra Dizer”, “Tempo de Louças” e “Lugarzinho”.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppFilho da cantora Cássia Eller, Chico Chico construiu trajetória própria na música, acumulando colaborações com nomes como Maria Bethânia, Nando Reis e Zé Ramalho. Ao longo da carreira, também recebeu indicações ao Grammy Latino, incluindo com o álbum Pomares e com a canção “A Cidade”, em parceria com João Mantuano.Com formação que mistura rock, MPB, blues e folk, o artista tem ampliado sua presença internacional nos últimos anos. A turnê europeia começa em novembro, com passagens por cidades como Roterdã, Paris, Berlim e Londres, antes de chegar a Portugal.Informações sobre valores e vendas de ingressos para as apresentações na terrinha ainda não foram divulgadas pelos organizadores..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gilsons terão shows em Lisboa e no Porto em outubro, no encerramento da turnê mundial.Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro